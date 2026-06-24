Há seleções que entram para a história mesmo sem levantar a taça

A torcida da Noruega se destacou com a remada viking e contribuiu para a inédita vaga nas oitavas de final. Timothy A. CLARY / AFP

Na Copa das torcidas, a Noruega venceu. Um título no campo é improvável, mas a seleção do cometa Haaland será a segunda de todas as desclassificadas na competição.

Alguns não precisa da taça para entrar na história desta Copa

Tudo devido aos torcedores que hipnotizaram o mundo, monopolizaram as câmeras, encheram nossos olhos de fascínio com sua remada viking nas arquibancadas.

A apoteose aconteceu na segunda-feira (22), depois da vitória por 3 a 2 sobre Senegal e da classificação inédita para o mata-mata. Os jogadores entraram em sintonia com o estádio, reproduzindo o movimento de ir e vir com os braços, em homenagem aos antigos navegadores e desbravadores do desconhecido.

O regente da festa foi o meia Ødegaard. Com um tambor e baquetas, ditou a evolução crescente da coreografia para a explosão em gritos.

Além da exuberância plástica de uma multidão que se transforma em um único corpo, o flash mob perpetua a coragem das tradições marítimas nórdicas. Ainda ensina história e inspira milhares de pessoas a se empenharem num remo, em inusitado exercício físico.

Antes dos confrontos, os noruegueses já se acostumaram a tomar a esquina da Times Square, uma das áreas mais concorridas de Manhattan.

O entusiasmo se justifica pela raridade da participação no evento: é apenas a quarta Copa do país, encerrando uma ausência de 28 anos desde 1998.

Invicta nas Eliminatórias, a Noruega firmou-se como um azarão atraente, adotada como a sensação do torneio por seu estilo de atuação na base da garra e do urro, coerente com o hino de guerra de seus seguidores.

Existe uma geração de ouro formada por Erling Haaland, do Manchester City, um dos maiores goleadores da Europa, com quatro gols em dois jogos; Martin Ødegaard, do Arsenal, que se destaca pela visão tática, passe refinado e liderança; Alexander Sørloth, do Atlético de Madrid, com faro apurado de posicionamento; Antonio Nusa, do RB Leipzig, uma das promessas do drible; e Oscar Bobb, do Manchester City, altamente técnico e habilidoso.

Para um elenco ser inesquecível, a torcida não pode ser coadjuvante. É quando prevalece uma fantasia que se torna realidade: no caso atual, os exploradores da Escandinávia.

Em outras edições, tivemos exemplos de mobilização da massa febril em torno de um símbolo.

Na Argentina, em 1978, a chuva de papel picado marcou a cena. No Monumental de Núñez, na final da anfitriã contra a Holanda, mais de 80 mil fanáticos argentinos não paravam de lançar serpentinas de jornais rasgados e rolos de papel ao gramado, criando uma atmosfera de implacável pressão.

Quem não recorda as irritantes e barulhentas vuvuzelas da África do Sul, em 2010? O som constante e agudo das cornetas preenchia a sonoplastia do primeiro ao último minuto de cada partida, dificultando inclusive o entendimento do apito do árbitro.

Quem não se lembra dos irlandeses cantando The Fields of Athenry numa procissão, em 1990? Ou da famosa “ola” no México, em 1986, com o levantamento combinado das mãos e dos sombreros? Ou das vaias intimidadoras dos marroquinos, vestidos de vermelho e verde, em 2022, acompanhando a célebre campanha da nação que chegou à semifinal?

Não sai da memória também o apoio incondicional à seleção brasileira de 1982, que arrebatou a Espanha com o seu futebol-arte.

O “olé” acabou sendo substituído pelo samba. Um batuque interminável espalhou carnaval pelas ruas de Sevilha e Barcelona, sedes da equipe brasileira. A música Voa, Canarinho, composta por Memeco e Nonô do Jacarezinho, eternizada na voz do lateral-esquerdo Júnior, impulsionou o sonho até o pesadelo do Sarriá.