Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Sem compaixão
Opinião

Desculpe, Zico

O Galinho plantou futebol no Japão, mas a colheita não pode amadurecer contra a Seleção

Fabrício Carpinejar

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