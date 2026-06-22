Árbitros brasileiros descobrem o que é apitar sem risco de linchamento

Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Ramon Abatti Abel. AFP / Agência Brasil / Divulgação

Há três brasileiros entre os 52 árbitros principais da Copa: Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Ramon Abatti Abel.

Imagino que eles estejam vivendo a lua de mel com o ofício. Extravasam de contentamento.

Não que a responsabilidade deles não seja hercúlea. Até o inglês que praticam é observado e analisado pelo público, capaz de virar meme nas redes sociais. O mundo inteiro está de olho em suas deliberações. Não podem sequer acompanhar os lances de longe, carregam uma câmera em seu corpo registrando os desdobramentos cruciais da partida. Correm tanto quanto os jogadores, de 8 a 12 quilômetros.

Não contam com a chance de sonhar em voz alta com a hipótese de apitar a decisão, pois isso implicaria a eliminação do Brasil. Os únicos que fizeram parte das finais foram Arnaldo Cezar Coelho (1982) e Romualdo Arppi Filho (1986).

Existe uma norma rígida de imparcialidade da FIFA, que impede a atuação do juiz do mesmo país de uma das seleções finalistas. O trio só se habilitaria ao sucesso máximo com o fracasso de nosso futebol.

Mas a alegria profissional a que me refiro está vinculada ao respeito e à segurança que desfrutam nos embates internacionais. Nestes, em contraste com suas experiências em competições do Brasil, não sofrem linchamentos por suas marcações. Os jogadores não ficam os rodeando na hora do VAR. Não trabalham sob o risco de apanhar. Não precisam sair do estádio com a escolta da polícia. Não são atacados com garrafas d’água ou sinalizadores lançados das arquibancadas.

Não são empurrados e hostilizados ao determinar alguma infração polêmica.

Tampouco são ofendidos pelos torcedores. Ainda não ouvi na Copa nenhum xingamento às suas mães.

A autoridade permanece intocada, como deveria acontecer sempre. O apito é soberano e abafa toda reclamação.

O que mais se vê é o atleta com as mãos para trás, tentando argumentar com parcimônia e solenidade. Não se verifica insubordinação. Não se testemunha quebra de hierarquia.

É um problema disciplinar do futebol latino-americano.

Recentemente, em maio deste ano, o Flamengo venceu o Independiente Medellín por W.O. na Libertadores, no Estádio Atanasio Girardot, na Colômbia. O confronto foi interrompido com menos de cinco minutos de bola rolando. A torcida da casa iniciou incêndio e arremessou bombas e cadeiras no gramado.

Nos nossos campeonatos, vigora uma malandragem inconcebível. Herda-se a mentalidade distorcida de que a pressão, a coerção e a intimidação mudam a aplicação das regras. Treinadores e dirigentes assumem as dores dos seus comandados e invadem o campo nos momentos de desespero.

É um deus-dará. Não só o capitão fala como porta-voz, o elenco se amontoa em cima da arbitragem, não a deixando nem escutar o ponto eletrônico de seus colegas na cabine de vídeo.

Um dos três selecionados do país para o torneio, Ramon Abatti Abel, já enfrentou forte reação após um pênalti não assinalado entre São Paulo e Palmeiras no Brasileirão de 2025. Amargou suspensão da CBF pela falha e uma campanha de difamação e cancelamento sem trégua.

Na Copa do Mundo, nossos representantes conseguem errar e acertar em paz. Não temerão pelas suas famílias. Não fugirão do convívio. Serão avaliados humanamente. Ninguém irá insinuar que estão comprados ou que favorecem propositalmente um time ou outro.

A reverência que recebem lá fora nos envergonha aqui dentro.

Talvez o maior diferencial da Copa não resida nas facilidades da tecnologia, e sim na tranquilidade que um juiz ganha para atravessar noventa minutos e simplesmente voltar para casa.