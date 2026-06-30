Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Majestade 
Opinião

Antes do sensor, a bola era o que tínhamos de mais redondo

Nas peladas de infância, cada rachão ensinava a cuidar do brinquedo que podia morrer a qualquer chute

Fabrício Carpinejar

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