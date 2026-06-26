Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Desafio Sentimental
Opinião

Amar é raro demais para ser banalizado com qualquer companhia

A pressão por um relacionamento faz leitora questionar se deve aceitar menos do que deseja para dividir a vida

Fabrício Carpinejar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS