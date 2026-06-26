Amar é raro demais para ser banalizado com qualquer companhia

Leitora de 35 anos sente que o tempo está passando e se angustia por não encontrar alguém com quem dividir a vida. Cercada por relações que parecem líquidas e descartáveis, ela questiona se a própria exigência pode estar afastando a chance de viver um amor.

Entre a pressão para encontrar companhia e a necessidade de não transformar a solidão em desespero, ela escreveu ao Carpinejar.

Confira a opinião do colunista no episódio desta semana do Desafio Sentimental.

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No Desafio Sentimental GZH, leitora diz que o tempo está passando. Ela está com 35 anos, e que todos os relacionamentos são líquidos, descartáveis, não encontra ninguém para dividir a vida e está se sentindo angustiada.

Em primeiro lugar, você poderia ter quatro casamentos falidos nas costas e não tem. E já é um ganho, já é uma vantagem. Você poderia estar sofrendo por tudo o que deu errado numa convivência desastrada.

Poderia ter atravessado divórcios tristes, não confiar sequer na existência de um amor. E isso não aconteceu. E não aconteceu porque você é exigente.

E não pode diminuir a régua, deve continuar desse jeito. O amor é raro, o amor não acontece frequentemente. Você pode passar uma existência inteira com dois ou três amores e só, porque é uma sintonia profunda, uma conexão duradoura, quando você tem seu espaço respeitado e, ao mesmo tempo, recebe uma proximidade, uma reciprocidade apaziguadora, confortável.

Você precisa entender que amar não pode ser banalizado. É uma raridade, porque você tem um idioma só seu. Suas manias, sua rotina, sua família, sua maneira de ser.

Tantas variáveis que precisam ser respeitadas. Estar com alguém é para crescer, não para se diminuir. Não para perder o que você já tinha antes. Esse é o ponto. E não há nenhum mal em estar solteiro.

Existe um preconceito com quem é solteiro, como se ele estivesse sempre procurando alguém ou fosse até incompetente por não ter encontrado alguém.

Se vai sozinho no restaurante, é alvo de olhares desconfiados. Se vai sozinho no cinema, parece que não achou uma companhia. Ser solteiro é uma escolha, não é uma falta, não indica carência. É você com você mesmo. E devemos lembrar que nascemos sozinhos e morremos sozinhos.

E, por mais que a gente pense que é uma maldição, não é uma maldição, é uma condição humana. E, quando você não precisa de ninguém, é nesse momento que as melhores pessoas aparecem.

É quando você não está buscando e aceitando qualquer traste. É quando você não está com alguém pelo medo de ficar sozinho. Tudo passa a acontecer quando você gosta de si.

Não entre nessa paranoia, nessa corrida do tempo, nessa contagem regressiva, de que você precisa casar, de que você precisa realizar esse sonho romântico.

Pois é angustiante estar ao lado de alguém que não nos ame bonito. Continue procurando quem ama você e pode amar você de modo bonito. Começando se dando um exemplo.

Quer compartilhar seu dilema? Escreva para o colunista. GZH / Reprodução