A lista de capitais gaúchas é grande demais para uma coluna só

Torres é a Capital Nacional do Balonismo. Prefeitura de Torres / Divulgação

Bem que eu tentei colocar todo o nosso glossário das capitais num único texto, publicado na segunda-feira (8). Mas é impossível, apesar de eu limitar o levantamento a 124 dos nossos 497 municípios.

É ilusório afirmar que o território gaúcho possui só uma capital. Temos a capital do vinho, do chocolate, do cooperativismo, da literatura, do churrasco, das pedras preciosas, do balonismo, da soja, do salame, da pimenta vermelha.

E ainda há locais que dividem a mesma arte. Um pode se apresentar como produtor, e o outro como consumidor. É o que acontece com a nossa bebida típica. As variações geográficas compartilham esse status. Por exemplo, Arvorezinha é a Capital Nacional da Erva-Mate, Palmeira das Missões é a Capital Berço da Erva-Mate, Venâncio Aires é a Capital Nacional do Chimarrão e Vicente Dutra é a Capital Estadual da Cuia.

Além do epíteto com características culturais, existe também a designação das realezas: Muçum é a Princesa das Pontes, e Estrela é a Princesa do Vale do Taquari.

Na verdade, somos um estado com várias unidades federativas dentro de si.

Não-Me-Toque: Capital Nacional da Agricultura

Capital Nacional da Agricultura Nova Bréscia: Terra dos Churrasqueiros

Terra dos Churrasqueiros Nova Petrópolis: Capital Nacional do Cooperativismo

Capital Nacional do Cooperativismo Nova Prata: Capital Nacional do Basalto

Capital Nacional do Basalto Nova Roma do Sul: Terra das Pontes

Terra das Pontes Novo Hamburgo: Capital Nacional do Calçado

Capital Nacional do Calçado Palmeira das Missões: Capital Berço da Erva-Mate

Capital Berço da Erva-Mate Panambi: Capital Nacional da Pós-Colheita de Grãos

Capital Nacional da Pós-Colheita de Grãos Pareci Novo: Capital das Flores, Mudas e Frutos

Capital das Flores, Mudas e Frutos Passo Fundo: Capital Nacional da Literatura

Capital Nacional da Literatura Pelotas: Capital Nacional do Doce

Capital Nacional do Doce Picada Café: Cidade dos Lírios

Cidade dos Lírios Pinheiro Machado: Capital Nacional do Churrasco de Ovelha

Capital Nacional do Churrasco de Ovelha Pinto Bandeira: Capital Estadual do Pêssego de Mesa

Capital Estadual do Pêssego de Mesa Piratini: Primeira Capital Farroupilha

Primeira Capital Farroupilha Porto Xavier: Capital da Pesca do Dourado

Capital da Pesca do Dourado Rio Grande: Capital Mais Longeva do Futebol Brasileiro

Capital Mais Longeva do Futebol Brasileiro Rolante: Capital Nacional da Cuca

Capital Nacional da Cuca Salvador do Sul: Terra da Bergamota Serrana

Terra da Bergamota Serrana Santa Cruz do Sul: Capital Nacional do Tabaco

Capital Nacional do Tabaco Santa Maria: Capital do Xis

Capital do Xis Santa Rosa: Berço Nacional da Soja

Berço Nacional da Soja Santana do Livramento: Capital Nacional da Ovinocultura

Capital Nacional da Ovinocultura Santiago: Terra dos Poetas

Terra dos Poetas Santo Ângelo: Capital das Missões

Capital das Missões Santo Antônio da Patrulha: Terra da Cachaça, do Sonho e da Rapadura

Terra da Cachaça, do Sonho e da Rapadura Santo Cristo: Terra das Cucas

Terra das Cucas Sapiranga: Cidade das Rosas

Cidade das Rosas Sarandi: Capital Estadual da Comida de Chapão

Capital Estadual da Comida de Chapão São Borja: Capital Gaúcha do Fandango

Capital Gaúcha do Fandango São Francisco de Paula: Capital do Pinhão

Capital do Pinhão São Gabriel: Terra dos Marechais

Terra dos Marechais São José do Hortêncio: Capital Estadual do Aipim

Capital Estadual do Aipim São José do Inhacorá: Capital Nacional do Gerânio

Capital Nacional do Gerânio São José do Norte: Terra da Cebola

Terra da Cebola São José dos Ausentes: Terra dos Cânions e das Nascentes

Terra dos Cânions e das Nascentes São Leopoldo: Berço da Colonização Alemã

Berço da Colonização Alemã São Luiz Gonzaga: C apital Estadual do Carreteiro

apital Estadual do Carreteiro São Miguel das Missões: Capital Histórica das Missões

Capital Histórica das Missões São Paulo das Missões: Capital Nacional do Jogo de Barril

Capital Nacional do Jogo de Barril São Sebastião do Caí: Capital Nacional da Bergamota do Caí

Capital Nacional da Bergamota do Caí São Sepé: Capital da Ovelha

Capital da Ovelha Serafina Corrêa: Capital Nacional do Talian

Capital Nacional do Talian Silveira Martins: Berço da Quarta Colônia Italiana

Berço da Quarta Colônia Italiana Sobradinho: Capital da Feijoada Serrana

Capital da Feijoada Serrana Soledade: Capital Nacional das Pedras Preciosas

Capital Nacional das Pedras Preciosas Teutônia: Capital Nacional do Canto Coral

Capital Nacional do Canto Coral Torres: Capital Nacional do Balonismo

Capital Nacional do Balonismo Tramandaí: Capital das Praias do Rio Grande do Sul

Capital das Praias do Rio Grande do Sul Três Coroas: Capital do Budismo no Brasil

Capital do Budismo no Brasil Turuçu: Capital Nacional da Pimenta Vermelha

Capital Nacional da Pimenta Vermelha Uruguaiana: Capital Internacional do Carnaval Fora de Época

Capital Internacional do Carnaval Fora de Época Vacaria: Capital Nacional dos Rodeios Crioulos; Capital Gaúcha das Gincanas Culturais

Capital Nacional dos Rodeios Crioulos; Capital Gaúcha das Gincanas Culturais Venâncio Aires: Capital Nacional do Chimarrão

Capital Nacional do Chimarrão Vera Cruz: Capital Estadual das Gincanas

Capital Estadual das Gincanas Veranópolis: Terra da Longevidade

Terra da Longevidade Viadutos: Terra dos Viadutos Ferroviários

Terra dos Viadutos Ferroviários Victor Graeff: Capital Estadual da Cuca com Linguiça

Capital Estadual da Cuca com Linguiça Vicente Dutra: Capital Estadual da Cuia

Capital Estadual da Cuia Vila Flores: Capital Nacional do Filó Italiano