A lista de capitais gaúchas é grande demais para uma coluna só

Bem que eu tentei colocar todo o nosso glossário das capitais num único texto, publicado na segunda-feira (8). Mas é impossível, apesar de eu limitar o levantamento a 124 dos nossos 497 municípios.
É ilusório afirmar que o território gaúcho possui só uma capital. Temos a capital do vinho, do chocolate, do cooperativismo, da literatura, do churrasco, das pedras preciosas, do balonismo, da soja, do salame, da pimenta vermelha.
E ainda há locais que dividem a mesma arte. Um pode se apresentar como produtor, e o outro como consumidor. É o que acontece com a nossa bebida típica. As variações geográficas compartilham esse status. Por exemplo, Arvorezinha é a Capital Nacional da Erva-Mate, Palmeira das Missões é a Capital Berço da Erva-Mate, Venâncio Aires é a Capital Nacional do Chimarrão e Vicente Dutra é a Capital Estadual da Cuia.
Além do epíteto com características culturais, existe também a designação das realezas: Muçum é a Princesa das Pontes, e Estrela é a Princesa do Vale do Taquari.
Na verdade, somos um estado com várias unidades federativas dentro de si.
- Não-Me-Toque: Capital Nacional da Agricultura
- Nova Bréscia: Terra dos Churrasqueiros
- Nova Petrópolis: Capital Nacional do Cooperativismo
- Nova Prata: Capital Nacional do Basalto
- Nova Roma do Sul: Terra das Pontes
- Novo Hamburgo: Capital Nacional do Calçado
- Palmeira das Missões: Capital Berço da Erva-Mate
- Panambi: Capital Nacional da Pós-Colheita de Grãos
- Pareci Novo: Capital das Flores, Mudas e Frutos
- Passo Fundo: Capital Nacional da Literatura
- Pelotas: Capital Nacional do Doce
- Picada Café: Cidade dos Lírios
- Pinheiro Machado: Capital Nacional do Churrasco de Ovelha
- Pinto Bandeira: Capital Estadual do Pêssego de Mesa
- Piratini: Primeira Capital Farroupilha
- Porto Xavier: Capital da Pesca do Dourado
- Rio Grande: Capital Mais Longeva do Futebol Brasileiro
- Rolante: Capital Nacional da Cuca
- Salvador do Sul: Terra da Bergamota Serrana
- Santa Cruz do Sul: Capital Nacional do Tabaco
- Santa Maria: Capital do Xis
- Santa Rosa: Berço Nacional da Soja
- Santana do Livramento: Capital Nacional da Ovinocultura
- Santiago: Terra dos Poetas
- Santo Ângelo: Capital das Missões
- Santo Antônio da Patrulha: Terra da Cachaça, do Sonho e da Rapadura
- Santo Cristo: Terra das Cucas
- Sapiranga: Cidade das Rosas
- Sarandi: Capital Estadual da Comida de Chapão
- São Borja: Capital Gaúcha do Fandango
- São Francisco de Paula: Capital do Pinhão
- São Gabriel: Terra dos Marechais
- São José do Hortêncio: Capital Estadual do Aipim
- São José do Inhacorá: Capital Nacional do Gerânio
- São José do Norte: Terra da Cebola
- São José dos Ausentes: Terra dos Cânions e das Nascentes
- São Leopoldo: Berço da Colonização Alemã
- São Luiz Gonzaga: Capital Estadual do Carreteiro
- São Miguel das Missões: Capital Histórica das Missões
- São Paulo das Missões: Capital Nacional do Jogo de Barril
- São Sebastião do Caí: Capital Nacional da Bergamota do Caí
- São Sepé: Capital da Ovelha
- Serafina Corrêa: Capital Nacional do Talian
- Silveira Martins: Berço da Quarta Colônia Italiana
- Sobradinho: Capital da Feijoada Serrana
- Soledade: Capital Nacional das Pedras Preciosas
- Teutônia: Capital Nacional do Canto Coral
- Torres: Capital Nacional do Balonismo
- Tramandaí: Capital das Praias do Rio Grande do Sul
- Três Coroas: Capital do Budismo no Brasil
- Turuçu: Capital Nacional da Pimenta Vermelha
- Uruguaiana: Capital Internacional do Carnaval Fora de Época
- Vacaria: Capital Nacional dos Rodeios Crioulos; Capital Gaúcha das Gincanas Culturais
- Venâncio Aires: Capital Nacional do Chimarrão
- Vera Cruz: Capital Estadual das Gincanas
- Veranópolis: Terra da Longevidade
- Viadutos: Terra dos Viadutos Ferroviários
- Victor Graeff: Capital Estadual da Cuca com Linguiça
- Vicente Dutra: Capital Estadual da Cuia
- Vila Flores: Capital Nacional do Filó Italiano
O RS parece ter decidido, desde a Guerra dos Farrapos: já que não viramos um país, nenhuma cidade será apenas uma cidade.