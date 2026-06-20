A força dos bilhetinhos

Bilhetes escritos à mão ajudam a fortalecer vínculos afetivos. cottonbro studio / Pexels / Divulgação

Eu acredito na força de escrever mensagens a uma pessoa predileta, no ato desinteressado e espontâneo de deixar bilhetinhos pela casa.

A um filho, na lancheira, na mochila. A um cônjuge ou namorado, na geladeira, na cabeceira da cama, no computador, no espelho.

O lugar do altar não deve ser nem um esconderijo, para terminar localizado, nem exposto demais, para não estragar a surpresa.

Quando o outro encontra a sua letra — não um vídeo, não um áudio, não um texto de WhatsApp — dizendo que você o ama, tudo muda. A atitude causa estremecimento, suspiro, sorriso de gratidão.

Possui um caráter de diário a dois, misto de testamento e testemunho.

Você renova os votos da convivência antes de partir para uma viagem, antes de sair para o trabalho.

Deposita a semente da saudade para germinar na distância. Planta a sua lembrança pelas sombras domésticas.

Por um momento, não estar no mesmo tempo e espaço não é obstáculo para se mostrar presente. É a nossa única ubiquidade possível.

O bilhetinho cresce em importância fora das datas comemorativas, quando surge de modo avulso, apartado do calendário das festas.

Servem página destacada de caderno ou post-it, fundo branco ou amarelo, folha pautada ou lisa.

Você não precisa exagerar. É um recado do que vocês viveram juntos, ou uma observação gentil, ou um desejo de incentivo e felicidade, interpelando pelo apelido caseiro que a rua desconhece.

Muitos recorrem a uma comunicação infantil, a uma sinceridade direta de exceção, que não aparece nos diálogos cotidianos e digitais.

Esse gesto mínimo, de máximo valor, vai reforçando a sintonia, a reciprocidade, o quanto vocês se querem bem.

Perderá alguns minutos do seu dia, mas ganhará uma sobrevida emocional. Porque você interrompe o que estava fazendo para pensar, e redigir umas considerações, e decorar o ambiente no meio da pressa e correria. É um insight de delicadeza, resumindo uma atenção especial e um anseio de nunca sufocar o que você sente.

Ainda prevenirá a culpa de não ter expressado o que o seu afeto representa. Combaterá o medo das despedidas abruptas, o analfabetismo do coração.

O conteúdo não poderia ser mais pessoal. É a sua caligrafia, é a sua assinatura.

Um bilhete supera em relevância uma postagem nas redes sociais, uma jura pública, uma propaganda escandalosa que acaba exibida também para os seus seguidores.

A manutenção do vínculo depende dos segredos partilhados, do que não requer ostentação, do que é íntimo e particular, do conjunto anônimo dos cuidados, do repertório dos acontecimentos interiores.

Revela exclusividade, dedicação, entrega, capricho. Demonstra que você não permite a monotonia se assentar, a frieza se infiltrar, o egoísmo quebrar os elos.