Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Buquê de palavras
Opinião

A força dos bilhetinhos

Uma mensagem escrita com sua caligrafia supera em relevância qualquer postagem nas redes sociais

Fabrício Carpinejar

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