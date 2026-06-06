A falta de costume da campainha

As campainhas se tornaram esquecidas em meio aos interfones e celulares. Reprodução / iStock

Escutei a campainha de casa e me assustei. Demorei a entender do que se tratava. Primeiro, jurei que vinha da geladeira aberta ou do micro-ondas com o fim do aquecimento de alguma comida. Pois nem me recordava de seu som ecoando e correndo para o fundo dos quartos.

Fazia tempo que não a ouvia.

Você pode passar tardes inteiras sem o ressoar dela, semanas inteiras no vácuo de seu chamado. Ninguém mais bate diretamente em sua porta.

Existe portaria. Existe interfone. Existe celular. Há inúmeras fronteiras e alfândegas antes de alguém realmente pisar em seu capacho.

Na maioria das vezes, recebemos delivery. Não visitantes.

A campainha caiu no desuso da convivência.

Lembro que, na infância, esse alarme caseiro não parava de nos convocar: eram os vendedores de enciclopédia, da Avon, os missionários da igreja, os pedintes, os feirantes, os entregadores de gás e de refrigerante, os amoladores de facas.

Compreendíamos as pausas como parte do cotidiano. Não nos ofendíamos em atender, até nos víamos prestigiados com a aparição inesperada.

Oferecíamos cafezinho ou um copo d’água, trocávamos palavras e impressões, ampliávamos nossa perspectiva do bairro.

Estar em casa significava estar disponível.

Cessávamos nossas tarefas sem reclamar. A desconfiança logo se dissipava. Acalmávamos os cachorros que latiam e espiávamos pelas frestas da cortina, perguntando o motivo da presença.

A vizinhança se mostrava próxima para pedir sal, açúcar ou café, longe de qualquer planejamento engessado da rotina. Agendávamos apenas médicos e dentistas, jamais afetos.

Sinto que todo um universo de contato visual com a rua, de intimidade com a afluência da calçada, foi extinto.

Mal olhamos pelas janelas, muito menos frequentamos os corredores de acesso do prédio.

Sem espaço para decepções, tampouco há surpresas boas.

Talvez esse excesso de proteção tenha agravado a solidão. Uma a cada seis pessoas no mundo é afetada pelo isolamento, e 21% dos jovens se consideram sem amigos, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde.

Pegam carona a ansiedade, o estresse e a depressão.

Especialistas alertam que o impacto negativo da carência de conexões sociais no corpo é equivalente ao de fumar 15 cigarros por dia.

Diminuímos nossas margens de interação, de conversa, de improviso.

Hoje tudo é receio de invasão, não possibilidade e aprendizado.

Hoje tudo é ameaça, não acolhimento.

Curiosamente, justo quando contamos com ferramentas que facilitam a localização, como Waze e Google Maps, perdemos a habilidade de ser encontrados. A espontaneidade virou falta de educação. Antigamente, a casa pertencia à cidade; atualmente, parece um bunker e uma fortaleza apartados dela.

Não lidamos mais com o acaso. E o acaso escrevia os capítulos mais importantes da cordialidade.

Não queremos mais ser incomodados, interrompidos na nossa imersão digital. Por consequência, deixamos de viver e de nos integrar à nossa comunidade.