Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Manual de sobrevivência
Opinião

A dor me humilha, não me mata 

A juventude se alarma com sintomas; a maturidade aprende a negociar com eles

Fabrício Carpinejar

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