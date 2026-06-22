A Copa das novas regras





Holanda e Suécia, no sábado (20), foi uma das 11 partidas com goleada de uma Copa disposta a eletrificar o jogo RONALDO SCHEMIDT / AFP

Nunca houve tantas goleadas. Onze até agora. Nunca houve uma média de gols tão alta desde 1958.

O que vem favorecendo os placares elásticos, a piracema das redes na Copa — além do aumento das seleções de 32 para 48, com a participação de elencos absolutamente frágeis como Curaçao, Tunísia e Haiti, que se tornam sacos de pancada —, são as novas regras do jogo.

O goleiro não pode mais fazer cera. Depois de cinco segundos de tolerância para bater o tiro de meta, é punido com um escanteio, facilitando um ataque perigoso para o adversário. A mesma mentalidade é aplicada à cobrança do lateral, resultando em reversão.

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O jogador substituído tem, no máximo, 10 segundos para sair de campo pelo ponto mais próximo. Se demorar, seu suplente deverá aguardar a primeira paralisação após um minuto, deixando a formação com um a menos temporariamente.

O rigor com a indisciplina também cresceu. Oito atletas foram expulsos, o dobro do total de quatro expulsões em 2022 — com méritos para o brasileiro Wilton Pereira Sampaio, que colocou para rua três de uma só vez na abertura (Sphephelo Sithole e Themba Zwane, da África do Sul, e César Montes, do México).

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Não dá nem para tapar a boca ao falar com o rival. O meia Almirón, do Paraguai, acabou sendo o primeiro jogador expulso por cometer esse gesto na madrugada de sexta (19) para sábado (20).

O lance ocorreu aos 46 minutos do primeiro tempo da partida contra a Turquia. Durante uma discussão com o zagueiro Müldür, o paraguaio pôs a mão na frente de seus lábios. A atitude chamou a atenção da arbitragem de vídeo, que recomendou a revisão da jogada. A medida busca prevenir ofensas racistas e xenófobas.

As partidas passaram a receber eletrochoques de recomeço, de ressurreição. A inserção da hidratação modificou o DNA do confronto, permitindo reviravoltas táticas na beira do gramado, que antes ficavam restritas ao intervalo no vestiário.

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Com as paradas obrigatórias de três minutos para tomar água aos vinte minutos de cada tempo, por causa do excessivo calor da temporada, os técnicos conseguem reagrupar o seu plantel, corrigir falhas e distorções e promover reações. É como se o futebol adotasse os quatro tempos do basquete.

Sete gols aconteceram logo após as interrupções na fase classificatória. Cerca de 35% dos embates mudaram completamente de panorama. A pausa evita positivamente a queda de rendimento, mas reacende o debate sobre seu uso comercial, pois se estabeleceu um outro espaço para exibição de propagandas pelas emissoras de televisão.

Impedimentos são registrados no ato. Não há o bafafá extenso e atrapalhado que vemos no Brasileirão com o VAR, na hora de traçar as linhas.

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A bola oficial conta com um sensor interno que envia dados em tempo real para a arbitragem na casamata, ajudando a determinar com precisão milimétrica o exato instante do toque e se ela cruzou ou não a linha.

O juiz dispõe de maiores chances de arrependimento em momentos capitais, com a possibilidade de voltar atrás em caso de segundo cartão amarelo incorreto, ou de escanteios e tiros de meta marcados erroneamente, coisas sobre as quais anteriormente não se exercia controle.

A explosão de gols no torneio não se origina da exuberância técnica, mas da intervenção de uma legislação esportiva disposta a ampliar a engenharia do entretenimento e fabricar emoção.