Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

As faxinas
Opinião

Solidão e invisibilidade

Você pode se debruçar nas janelas para desencardir os vidros, mas os familiares olharão a paisagem

Fabrício Carpinejar

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