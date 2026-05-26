Observar alguém dormindo

"Obsessão" (2026), filme dirigido por Curry Baker. Courtesy of Focus Features / Divulgação

Como um gesto tão simples tem significados opostos?

Ser observado dormindo por aquele com quem você namora ou é casado gera calafrios. Você se assusta com quem não o acompanha no sono e ainda lança um olhar fixo para o seu rosto inerte, vulnerável. É uma situação ameaçadora. Todo sonâmbulo é um pouco fantasma. Não há como não despertar em sobressalto: “o que houve?”.

Caso receba a resposta “você dorme tão bonito”, pode realmente ficar apreensivo. Tornou-se um espetáculo proibido, um modelo para devaneios perigosos.

O parceiro espera sua distração para se debruçar sobre seus hábitos.

Essa admiração prolongada não é natural. Você sente que será sufocado pela presença do próximo, que jamais relaxa ao seu lado e não se cansa de fazer juras.

Certamente, vive uma relação carregada de ciúme e apropriação. O sujeito levanta no meio da noite para se encantar com a sua hibernação. Está mais para a obsessão do que para a saúde da saudade.

Pois é o momento específico em que o apaixonado possessivo acredita possuir totalmente alguém.

O filme Obsessão, do diretor cult Curry Barker, um terror psicológico em cartaz nos cinemas, retrata exatamente essa cena como um sintoma de desvio comportamental.

A história se desenrola a partir das divagações de Bear, um romântico incorrigível que trabalha numa loja de instrumentos musicais e não consegue se declarar para a sua colega e amiga de infância Nikki. Um dia, ele experimenta usar um brinquedo sobrenatural conhecido como “Salgueiro dos Desejos”. O objeto concede ao seu portador um único desejo, que nunca será desfeito, e Bear pede para ganhar o coração de Nikki: “que eu seja a pessoa que ela mais ama no mundo”. O que era para ser um sonho se transforma em um fanatismo de perseguição e exclusividade.

Nikki não permite mais que ele saia de casa ou se afaste dela, e passa a exercer vigilância sobre todos os movimentos dele, inclusive quando ele tenta descansar.

Bear, ao enxergar sua então namorada o mirando sem parar, percebe que algo se encontra fora do controle. Ela se mostra paralisada em um endeusamento.

Mais do que alertar para o cuidado com o que se deseja, a obra aponta razões de uma paixão problemática: a redução da vida a uma só fonte de atenção; a forçação de sentimentos e a violação do livre-arbítrio; a incapacidade de aceitar a rejeição, que resulta na falta de empatia e em um egoísmo avassalador por vingança; e o preço sombrio da anulação da identidade.

Se fitar o outro dormindo no relacionamento é um sinal de excesso patológico, o mesmo ato na paternidade e na maternidade, com o filho, é impregnado da ternura do zelo.

Enquanto o primeiro é manipulação, o segundo é derivado de um verdadeiro e desinteressado amor incondicional. Você não pensa em si, mas apenas no bem-estar da criança. Quer o melhor para ela, diferentemente dos monopólios afetivos do romance.