Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Obsessão
Opinião

Observar alguém dormindo

Há olhares que protegem e há olhares que transformam o outro em propriedade

Fabrício Carpinejar

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