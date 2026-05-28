O algoritmo onisciente

Por almejar demais ser o primeiro, fiquei por último. Daly And Newton / Getty Images

Não há como não se sentir vigiado 24h pelo algoritmo. Eu falo sobre sapatos com Beatriz e, de repente, vem propaganda de sapatos masculinos, das marcas que eu gosto, na minha timeline. Só conversei, não acessei nenhuma página no Google, não fui atrás de nada nas redes sociais.

Não pode ser coincidência.

Eu comento sobre uma viagem que pretendo fazer e aparecem anúncios de voos e hotéis com promoções exatamente daquele destino que mencionei. De todos os cantos do planeta, sou bombardeado com o único que a minha boca proferiu.

Os paranoicos têm razão. A questão é que antes eles se viam perseguidos, agora a internet está adiante deles. Mostram-se atrasados para os seus próprios anelos.

A virtualidade é assustadora. Não menos do que a realidade, em especial quando morremos de pressa.

Com uma brutal diferença: se a virtualidade nos apresenta de imediato o que desejamos, a realidade escancara o contrário do que desejamos, para nos tirar do sério e nos oferecer uma lição de humildade.

O azar é um algoritmo rudimentar para nos frustrar e não corresponder às nossas expectativas. Você lava o carro, e chove. Você elogia o chuveiro, e estraga. Você sai sem casaco, e esfria.

O cotidiano ri das nossas vontades.

Existem anjos que leem as conexões cerebrais mais recentes para pregar peças. Não sei se eles apanham os pensamentos enquanto ainda são energia, mas acontece: testam a nossa paciência e generosidade.

Decidi ir rapidamente ao supermercado para levar dois sucos para o almoço. Não é que, na minha frente, havia dois senhores com carrinhos lotados de produtos? Uma injustiça para quem carregava dois solitários itens no braço. Eles cumpriam o rancho mensal, eu comprava algo que duraria poucos minutos.

Dei uns pulinhos, girei o corpo de um lado para o outro, como se me alongasse, entrei no modo chamar atenção de qualquer jeito, torcendo para que um deles me olhasse e me deixasse passar na frente, para que se compadecesse da minha braçada tão magra. Tentei usar o poder da mente para concretizar o meu apelo e a economia de tempo.

Foi quando surgiu uma senhorinha e me pediu licença:

— Tenho só um tomatinho, posso passar na sua frente?

Era uma vovozinha fofa e simpática. Devia estar com mais de 80 anos. Levantou a fruta até a cabeça como a coroa de um comercial.

Realmente, ela tinha um menor número de mercadorias e muito mais idade. Não havia como retrucar. Tratava-se da personificação do caixa preferencial. Permiti. A fila inteira se abriu para a sua passagem. Ela realizou a minha fantasia no meu lugar.

Por almejar demais ser o primeiro, fiquei por último.

Na minha vez, a balconista errou ao digitar um código e recorreu à supervisora, que demorou horrores para ser localizada. Por fim, os sucos estouraram na sacola.

O mundo digital entrega o que queremos, o universo entrega o que precisamos.