O agasalho feito à mão que ainda esquenta a memória

O tricô significava um carinho invisível. cottonbro studios / Pexels

Duvido que alguém não tenha um pulôver feito pela mãe ou pela avó.

Eu guardo uma peça sobrevivente da minha adolescência: amarela tal qual um girassol. Protejo-a do tempo, assim como ela muito me protegeu do frio.

Honro aquele agasalho concebido pelas mãos maternas, pacientemente, durante um mês, um pouco por semana, na frente da televisão, enquanto ela conversava com os filhos.

Dona Maria só me perguntava:

— Prefere gola alta ou baixa?

O resto se mantinha como surpresa.

O tricô significava um carinho invisível. As agulhas faziam um barulho hipnótico e acolhedor. Sua batida metálica no cruzamento dos pontos fundava um outro relógio, o das estações, num idioma secreto de tranquilidade e confiança.

As revistas com os desenhos que inspiravam os modelos, só usadas no início do trabalho, permaneciam nas gavetas da cozinha. Depois iam para o cofre do esquecimento.

Produzia-se parte do vestuário para enfrentar o inverno. Nem tudo era comprado.

Toda casa apresentava uma cesta de vime, uma lata ou uma sacola abarrotada de novelos de lã coloridos.

Eu chutava alguns deles como bola de futebol, espalhando o arco-íris pelos corredores. Recebia a reprimenda de retornar o fio ao rolo, e apenas embolava o seu conteúdo. Não conseguia fixar o penteado original.

Convivíamos com infinitos carretéis que não perturbavam a decoração: pequenos, médios, grandes, sem etiqueta, sem começo e sem fim.

As fitas métricas aumentavam os nossos dedos na captura do mundo.

Não jogávamos as sobras fora. Qualquer pedaço de linha poderia virar punho, barra, gola, tapete, manta, vestido de boneca.

Remendávamos constantemente a vida.

As encomendas se dirigiam aos aniversários, às formaturas, às datas comemorativas.

Quando a avó tricotava, já lançávamos um olhar de ciúme e inveja: “para quem é?”.

Tratava-se de uma homenagem que concentrava mais valor do que um presente de loja.

Se fosse para um irmão, boicotávamos o término da tarefa.

Quantas vezes a nonna desmanchou sua criação porque provocamos um erro seu em uma carreira?

Mas, numa lição de autocontrole, puxava a linha inteira sem drama e retomava com o dobro de afinco e riso. Gostava tanto do processo quanto do resultado.

A família ganhava cachecol, touca, poncho, casaco, sapatinho de bebê.

Jamais testemunhei o meu pai ou os meus tios tricotarem. Eu aprendi tardiamente. Os homens, afobados e prematuros, não conheceram essa humildade da sombra, essa astúcia de esperar o momento adequado — como a mítica Penélope, que prometeu escolher um novo marido logo que acabasse de tecer uma mortalha para o seu sogro, Laertes, e nunca acabava, na esperança de rever o marido desaparecido, Odisseu.

A felicidade vinha quando estreávamos o blusão e ele não pinicava. Existia ainda um orgulho enorme em anunciar na escola:

— Minha mãe é que fez. Minha avó é que fez.

Você não se percebia unicamente aquecido, mas amado, com um figurino traçado sob medida para o seu tamanho.