Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Desafio Sentimental
Opinião

Nem todo amor interrompido era o amor da sua vida

A dúvida da leitora expõe o risco de transformar um amor juvenil em parâmetro impossível para a vida adulta

Fabrício Carpinejar

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