Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Encharcado de reminiscências
Opinião

Não tem como fugir da saudade da mãe

Há uma chuva que só o amor materno sabe deixar cair dentro da gente

Fabrício Carpinejar

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