Não me assusto com o inverno de hoje

Descíamos pulôveres e casacões de sacos de lixo do alto do armário Neimar De Cesero / Agencia RBS

Não me assusto com as temperaturas baixas, de 5 graus, durante a semana. Já fui urso polar.

O inverno de antigamente durava o dobro e exigia preparo mental.

A modernidade do ar-condicionado, das camisas e calças térmicas, facilitou a resistência.

Nos anos 70, a gente não combatia o frio, mas aprendia a conviver espartanamente com ele.

Só na adolescência, meus irmãos e eu começamos a comprar sapatos com nosso número. Antes, adquiríamos pares maiores para que acompanhassem nosso crescimento. Forrávamos as pontas com jornal, para completar o espaço e deixar os pés mais quentinhos.

Com a chegada das frentes árticas, descíamos pulôveres e casacões de sacos de lixo do alto do armário. Invertíamos os andares das roupas. Levávamos bermudas, camisetas, calções para as prateleiras de cima.

Estendíamos os agasalhos no sol para espantar o cheiro de guardado.

De madrugada, secávamos meias, cuecas e calcinhas nas grades detrás da geladeira.

Esbraseávamos tijolos para pôr à beira da cama.

Dormíamos de moletom, meia e touca. As cobertas não se faziam suficientes. Às vezes, recorríamos às bolsas de água quente.

Íamos para a escola com o uniforme sobre a ceroula ou pijama. Na sala de aula, sempre havia uma vidraça quebrada.

Cobríamos a televisão à noite com um pano, como se ela também sofresse.

Meu peito gelava com Vick.

Acordávamos com as janelas embaçadas.

A mãe friccionava as nossas mãos e depois as colocava debaixo do seu sovaco.

Soprávamos fumaça pela boca com cigarros imaginários. Todos pareciam dragões ao se dirigir para o trabalho.

Chutávamos a geada, que cristalizava a grama e os arbustos.

Restava-nos de diversão desenhar corações no vidro molhado dos carros.

O banho era um espetáculo à parte. Não havia box, somente uma cortina de renda que grudava no corpo em qualquer esbarrão. Plastificava a nossa nudez. O chuveiro elétrico não se mantinha por muito tempo, caía a luz com frequência e precisávamos gritar para um familiar levantar o interruptor. Usávamos uma caneca com álcool para aquecer o ambiente, numa perigosa calefação improvisada.

Corria um filete álgido no meio da ducha. Vivíamos fugindo do contato dessas gotas impostoras. Um martírio ligar a torneira, um suplício pior ainda desligar a torneira.

Não existia nada mais morto do que a tampa da privada. O vaso não nos convidava a permanecer.

O nariz vermelho não tinha conserto. O minuano barbeava até as mulheres.

O que mais escutávamos quando alguém entrava em casa: “fecha logo a porta”.

As chaminés soltavam perfume de lenha pelo bairro. Davam a sensação de que estávamos em uma mata.

A cerração brincava de esconde-esconde com a cidade.

A leiteira e a chaleira disputavam quem chiava mais no fogão.

Os cachorros sumiam nos vãos da mesa.

A sopa esfriava na colher. Cozinhávamos pinhões como sobremesa.

O telhado de zinco ameaçava voar. As frestas assoviavam.