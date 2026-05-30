Meu amigo Pedro Ortaça, nosso galo missioneiro

Rio Grande do Sul perdeu na sexta-feira (29) um dos principais expoentes do tradicionalismo. Arquivo pessoal / Arquivo Pessoal

Pedro Ortaça deixou para sempre o chapéu no gancho da porta.

O chapéu fica para nos lembrar de suas estrofes inspiradas, da enorme falta que nos fará. Sua saudade será eloquente como o berro do touro no meio do deserto da coxilha.

Representava o último tronco missioneiro, depois de Noel Guarany (1941-1998), Cenair Maicá (1947-1989) e Jayme Caetano Braun (1924-1999).

Nossos cavaleiros payadores agora partiram. Um quarteto do falar cantado, do cantar falado, com as rimas como chispas de uma fogueira a céu aberto.

O Rio Grande do Sul perdeu na sexta-feira (29) um dos principais expoentes do tradicionalismo. O artista se despede aos 83 anos, em plena comemoração dos 400 anos das Missões Jesuíticas.

Compositor de canções como Timbre de Galo (em co-autoria com o poeta Aparício Silva Rillo) e Bailanta do Tibúrcio, Ortaça marcou o cenário com críticas sociais e releituras de nossos costumes.

Em 2025, obteve o título de doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e também da Universidade Federal do Pampa (Unipampa).

Estreitou os laços com a cultura latino-americana, buscando referências no chamamé, na milonga, na chacarera e em outros ritmos populares da Argentina, do Uruguai e do Paraguai.

Ao invés de reforçar a narrativa das versões dominantes estancieiras, de uma elite que mandava nas fazendas do pampa e se centrava nos bailes e duelos para atrair as prendas, seu cancioneiro abordou figuras indígenas e negras, negligenciadas e caricaturadas até então.

Ninguém poderia desmentir que se mostrava sucessor direto de Sepé Tiaraju, guerreiro dos Sete Povos, historicamente conhecido por ter resistido aos ataques militares espanhóis e portugueses do período colonial.

Jamais se expressava só por si, mas pelos seus ancestrais. Sua oralidade vinha como um transe mágico, hipnótico, dando continuidade às suas raízes guaranis postas de lado.

"Eu nasci no tempo errado

Ou andei muito depressa

Dei ó de casa em tapera

Fiquei devendo promessa

Mas se pudesse eu voltava

Pra onde o Rio Grande começa."

Por muito tempo, sua locução monopolizou a atenção na Rádio Missioneira AM 1010 de São Luiz Gonzaga, ao meio-dia dos domingos. Era um xamã nativista, um bruxo de versos agudos e cortantes. Seu queixo duro abria a terra vermelha.

Eu o encontrei algumas vezes. Nunca parei de me surpreender com a sua personalidade imponente: o carisma, o bigode simetricamente aparado, a cruz no peito, as roupas brancas. Ele sorria como um chimarrão quente. Não se valia da solenidade para contar causos.

Nós o chamávamos de Galo, porque nos despertava com o seu canto. Toda a sua obra girou em torno de acordar os mais próximos para a luta e a combatividade. Adorava uma batalha, uma implicância inteligente, um desafiar de instrumentos.

De um pescador, recebeu a sua adaga; do avô Quintino, o acordeão; da mãe Cândida, as modinhas fraseadas; e do pai Alberto, a fome de pirão e pão.