Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Despedida
Opinião

Meu amigo Pedro Ortaça, nosso galo missioneiro

Compositor de canções como "Timbre de Galo" e "Bailanta do Tibúrcio", artista marcou o cenário tradicionalista com críticas sociais e releituras de nossos costumes

Fabrício Carpinejar

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