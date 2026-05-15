Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Desafio Sentimental
Opinião

Me apaixonei pelo meu melhor amigo. E agora?

Na dúvida entre se declarar ou não, leitora escreveu ao Carpinejar

Fabrício Carpinejar

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