Infância travessa: travessia

Já quebrei muita vidraça de vizinho jogando bola. Veli Dede / Pexels

Fui uma criança arteira.

Quem me conhece atualmente tão ordeiro, tão correto, tão careta, é capaz de estranhar a revelação.

Acredito que aqueles que ostentam uma infância indomável e travessa costumam amadurecer responsáveis: erraram no momento em que podiam, no período certo da formação, para lapidar seus valores e corrigir caminhos.

Já quebrei muita vidraça de vizinho jogando bola.

É que a pelada acontecia no meio da rua, de uma garagem à outra, de um portão ao outro. Só parávamos quando surgia um carro. Ou quando a bola explodia numa janela.

Nem precisávamos conferir o estrago. O barulho nos contaminava com um silêncio fúnebre.

O dono da bola ficava sem a bola. A turma fugia de repente. Como uma revoada de pombos.

O lesado no prédio ou na casa ao lado começava uma investigação para descobrir o culpado e fazer com que a família pagasse o conserto. Eu temia mais a reprimenda dos pais do que o inferno.

Por três dias, deixávamos de jogar futebol. Desaparecíamos das brincadeiras nas redondezas: do pião, da corda, da amarelinha, do carrinho de rolimã. Não havia como levantar suspeitas. A paranoia se instalava com qualquer visita.

Por mais que me escondesse ou trocasse hábitos, óbvio que algum dos meus colegas me denunciava. A delação premiada existe desde sempre.

Perdia a mesada que nem recebia. Via-me obrigado a ir até o vizinho para pedir desculpas. Levava um sermão. O sermão doía mais do que a bola confiscada.

Também passávamos trotes com fichas esquecidas na lingueta dos telefones públicos. Ligávamos para números aleatórios em busca de duetos teatrais.

Também apertávamos campainha e saíamos correndo.

Ríamos de nossas traquinagens. Logo se tornavam pecados remidos. O tempo nos anistiava por sermos pequenos.

Eu confessava tudo ao padre Alfredo na Igreja São Sebastião. Quitava as penitências rezando cinco Pai-Nossos e dez Ave-Marias. As moedas morais se reuniam no cofrinho do remorso.

Só não contei a ele que uma vez fingi ser padre e entrei no confessionário para escutar as transgressões alheias.

Os fiéis se ajoelhavam diante da tela quadriculada, e eu me acomodava na almofada vermelha na cabine de mistério e abria a janelinha da audição, num jogo de sombras, envolvido pelo cheiro de madeira e incenso.

Como eu sussurrava, era fácil disfarçar a idade. No sussurro, somos todos iguais.

Percebi o tamanho minúsculo das minhas falhas. Eu afanava carambolas, bergamotas e laranjas dos jardins de terceiros enquanto os adultos mentiam, traíam, brigavam e roubavam, abusando da confiança das pessoas mais próximas. Deveria demandar terços inteiros para eles. Entretanto, perdoei todo mundo no meu lugar.