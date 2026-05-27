Os vizinhos enlouqueciam quando eu fazia poemas na madrugada

Nos anos 80 e 90, eu fazia poemas de madrugada numa máquina de escrever. Mateus Bruxel / Agencia RBS

É comum ser notificado pelos vizinhos por uma infiltração, por música alta, por festa, pela goteira do ar-condicionado desprovido de mangueira. Qualquer um passa por esses perrengues com os moradores do prédio.

Mas eu enfrentei situações atípicas de um período extinto.

Já fui persona non grata da reunião de condomínio, um estorvo para o síndico, um sujeito malvisto no elevador, devido a trabalho intelectual de noite.

É que, nos anos 80 e 90, eu fazia poemas de madrugada numa máquina de escrever. O barulho dela se assemelhava ao de uma britadeira. Ainda mais para quem, como eu, batucava com todos os dedos em sequência, egresso de um curso de datilografia.

Hoje você usa um laptop ou computador e digita silenciosamente, não incomoda ninguém, mas naquela época escritores e jornalistas notívagos não eram bem-vindos no seio da convivência.

Se não morassem em casa, estavam fadados ao atrito.

Lembro que, quando enfim furava o bloqueio criativo e convencia a musa da inspiração a soprar algumas palavras encantadoras, depois de muito tempo encarando a página em branco na minha Olivetti Lettera verde, o vizinho de baixo cutucava o teto com a vassoura, o vizinho de cima gritava pela janela, até a minha campainha tocar com a presença de ambos de pijama no meu olho mágico. Eu armava um inferno para os outros e vivia me queimando.

Só podia escrever ao tardar da hora, quando voltava dos dois turnos na rua, da universidade e do emprego, e assim experimentava um dilema entre contentar o sono de meus comparsas de parede ou seguir minha vocação ruidosa.

Por mais que fechasse a porta do escritório, o som ambiente vazava, os tambores do teclado vazavam. Um baterista não seria tão odiado.

Não sei o quanto as interferências constantes influenciaram a minha literatura. Não sei o quanto roubaram metáforas. Talvez teria sido um poeta melhor com o auxílio discreto da caneta.

Só me realizei ao me integrar à poluição sonora de uma redação de jornal.

Senti um misto de alívio e de pertencimento ao observar escrivaninhas enfileiradas lado a lado, com dezenas de repórteres e editores frenéticos, debruçados em suas máquinas. Parecia uma indústria de metal. Parecia uma sinfonia de Stravinski, encorpada com o "plim" agudo que anunciava o fim da margem da folha.

Não havia a tecla delete. Uma rasura significava rasgar o papel e começar a lauda inteira do zero, aumentando os estrépitos e as onomatopeias.

O chão trepidava. Não escutávamos os colegas de longe. Precisávamos nos aproximar para conversar ou sair dali para um cafezinho.