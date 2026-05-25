Evitando o abraço

Em dia ele voltará a pedir o seu abraço. Saheda / stock.adobe.com

Como mãe e como pai, você não para de receber avisos de que seus filhos estão crescendo. Só que você não acredita.

É o sapato que cresce, é o casaco que cresce, é a cama que cresce, é o armário que cresce. Tudo se agiganta: as opiniões, a impaciência, o timbre da voz, as ideias diferentes, os sonhos abrindo passagem. Ocorre uma expansão da personalidade que fecha as portas com força, que escancara as janelas, que não aceita um convite para sair em família ou um conselho de primeira, sem contestação. Surgem as ironias, as frases enviesadas, o laconismo.

Até que chega o momento em que o filho evita o seu abraço. Não demonstra mais interesse nesse cumprimento básico, nesse código de atenção e admiração entre vocês. Aquele instante de carinho, antes tão constante e farto, começa a rarear. Você já não dava colo, agora também não conta mais com essa opção. Ele escapa por baixo do seu aperto, recusa o contato mais frontal, diz para parar de exagero.

Você se torna a roupa dele que não serve mais.

É necessário ter paz interior para admitir esse afastamento provisório da idade. Aguente a abstinência geracional: um dia ele voltará a pedir o seu abraço, um dia ele voltará a doer de saudade.

É questão de tempo para ele assumir as suas escolhas e se sentir menos dependente, construir as suas amizades e testar as próprias crenças.

Representa, de fato, a sensação horrível de se ver descartado de repente por quem você ama incondicionalmente. A vontade é de oferecer um contundente sermão ou se desmanchar em lágrimas, ou os dois simultaneamente. Perde-se o norte e os pontos cardeais do coração.

Entretanto, trata-se de uma provação pedagógica, uma privação amarga que vai gerar frutos doces mais adiante.

Cria-se o filho não para si mesmo, mas para o mundo.

É preciso prepará-lo para enfrentar a dura realidade. Com esse fim, você não pode prendê-lo ou infantilizar a sua presença. Entenda que é uma fase e ajude o filho a amadurecer e se emancipar desprovido de culpa, censura e chantagem.

Mantenha-se ao lado, dedicado e afetuoso, não alterando coisa alguma do seu comportamento vigilante, controlando a retaliação ou o desespero. Apenas não espere a reciprocidade entusiasmada da infância. Não haverá igual espontaneidade.

Se o seu filho se apequenar com a sua superproteção, ele não conseguirá superar as frustrações. Ele deve ser grande o suficiente para suportar as adversidades da vida.

A gente fica querendo o filho por perto, eternamente criança, eternamente carente de nossos cuidados, e assim ele não desenvolve anticorpos para a convivência adulta.

Não faça isso. Não faça porque nem sempre você estará aqui para auxiliá-lo.