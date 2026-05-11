Ele ainda é um narcisista se me elogia com frequência?

Leitora vive um novo casamento e começa a se perguntar se o marido pode ser narcisista, como foi o último. Ela percebe um padrão de elogios constantes, mas sempre condicionados ao papel que ocupa ao lado dele.

Entre o medo de repetir uma história e a sensação de estar apagando a própria identidade para sustentar o brilho do outro, ela escreveu ao Carpinejar.

Confira a opinião do colunista no episódio desta semana do Desafio Sentimental.

Quer compartilhar seu dilema amoroso? Escreva para o colunista. GZH / Reprodução

Leia a opinião do colunista

No Desafio Sentimental GZH dessa semana, leitora pergunta se o seu marido pode ser um narcisista se ele vive a exaltando. Como ela já teve um antecedente, um casamento com um narcisista, ela está em dúvida.

Será narcisista se ele só exalta a sua presença junto dele. Tudo o que você faz para ele recebe elogio. Nunca o elogio é para você de modo isolado. É como se ele quisesse destacar que você só vale, só funciona, ao lado dele.

O quanto que a sua vida se torna muito mais atraente convivendo com ele. O narcisista faz com que você se apague, desapareça, para que ele possa se sobressair.

Como se todo sucesso partisse dele. Como se todos os méritos fossem dele. Você é uma melhor pessoa porque está ao lado dele. Você é mais conhecida ou mais influente porque ajuda, ampara, ele.

Você apenas tem visibilidade a partir dele. O narcisista vai criando narrativas para que você seja sempre um ponto de apoio, uma coadjuvante nesta vida tão atribulada pelos seus fatos, pelos seus acontecimentos.

Tudo parte dele, não de você. E isso faz com que você não queira sair de perto dele para continuar sendo importante. Mas os seus projetos individuais, os seus sonhos individuais, tudo o que não envolve ele, sempre são descartados, sempre são postos de lado, sempre recebem um senão, um defeito.

'"Ah, não faça isso porque nunca vai conseguir colocar em prática". Já tudo o que parte dele tem valor, tem significado, tem plenitude, tem inspiração, é uma grande ideia. Você nem nota o quanto pode se desintegrar ao lado de um narcisista. Pois você vive para alguém, não mais para si mesmo. Você vive trabalhando para o sucesso do outro, enquanto se torna cada vez mais sombra.

E também é um traço do narcisista criticar o trabalho de qualquer outra pessoa da sua área. É uma monarquia, só tem um lugar no trono. A pessoa vive colocando sob suspeita quem realiza o mesmo trabalho ou divide a mesma área de atuação. Só ele tem valor. Só ele tem sentido. Só ele merece ser aplaudido.