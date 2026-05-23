Uma remoção de tatuagem leva de cinco a 12 sessões. uv_group / adobe.stock.com

Fazer uma tatuagem dura uma sessão. Retirar uma tatuagem leva mais tempo, de cinco a 12 sessões, com intervalos de um a dois meses entre elas.

A remoção eleva a dor: experimentam-se rápidas chicotadas de elástico, ainda que hoje exista o conforto de jatos de ar gelado para anestesiar a pele, enquanto a serigrafia da tattoo lembra agulhadas.

O arrependimento custa mais caro.

O que não se pode escolher é uma inscrição no calor da emoção, no momento da paixão, na busca por um voto de confiança incondicional à pessoa ao lado, por uma prova romântica.

Já se encontram fora de moda esses arrebatamentos líquidos. Não condene ninguém a permanecer em sua carne. A intenção de uma surpresa acaba sendo um castigo. O outro é capaz de se assustar com a longevidade forçada dos laços.

Trata-se de um comprometimento mais sério do que a aliança. Você não tem como apagar com borracha ao término de um relacionamento. Anel se devolve, tatuagem não — mantém-se como símbolo de uma ruína sentimental. E se houver infidelidade, e se houver deslealdade? Vai ostentar o chifre das letras?

A tatuagem não é mais eterna como antes, mas costuma dar trabalho para desaparecer.

É recomendável não tatuar o nome de quem você ama. Se é para perdurar, que opte pelo filho. Filho é para a vida inteira, parceiro amoroso nem sempre é para sempre.

Observo aqueles que tentam remendar e brincam de forca com pigmentos em sua tez. Não querendo pagar o laser, procuram uma solução criativa dentro do desespero. Os estúdios oferecem técnicas para correções de percurso e de alfabeto, conhecidas como patchwork tattoos ou gap fillers, desenhos independentes que servem para preencher espaços vazios ou cobrir imperfeições.

Sequer as estrelas da Calçada da Fama de Hollywood escapam das pedras do caminho e dos acidentes do coração. A atriz Megan Fox substituiu o nome do ex-marido por uma grande cobra rodeada de flores — ele continua lá de algum jeito. Quando se separou de Billy Bob Thornton, Angelina Jolie converteu o ator no braço em coordenadas geográficas ligadas aos locais de nascimento de suas crianças.

Uma ouvinte da Rádio Gaúcha confessou que escreveu o nome de seu cônjuge no dorso: Caio. Com o fim do matrimônio e carregando o ex em seu corpo, percebeu-se obrigada a consertar. Pois a situação exigiria longas elocubrações, constrangimentos e desculpas diante de futuros pretendentes. A pista de dança dos solteiros não admite passado.

Então, ela voltou para o tatuador (melhor e mais barato do que voltar para o ex) e pediu um complemento: “Caio… Mas levanto”.

Se ela desejasse ser mais econômica, havia a possibilidade de reduzir os caracteres da punção: “Caio de pé”.

Há quem tenha sido devoto de uma Ana e depois virado fã do filme Anaconda. Há quem tenha erguido um altar a uma Vera Lúcia e se tornado messiânico: “Verá a luz”.

Tatuagem combina com amor-próprio. Ao partir para homenagens, você gera vitalícias confusões.