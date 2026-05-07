Distorção da imagem e adoecimento digital

As consequências da distorção começam a atingir o nosso cotidiano mais imediato. DragonImages / Divulgação

Na ditadura da simetria, na incorporação da tecnologia à rotina, há quem acredite na sua imagem no Instagram mais do que no espelho. Há quem só se fotografe com o filtro das redes sociais. Há quem não consiga mais tolerar o seu semblante numa selfie sem aplicar diretamente os efeitos dos suportes. Há quem não seja capaz de discernir entre o seu rosto e a permanente harmonização facial digital.

Há quem jure que o seu avatar é real. A maquiagem se mantém dia e noite: uma luz eterna.

Perdemos a noção do tempo, da idade, da carne. Abandonamos o nosso corpo, que nos interessa exclusivamente como um rascunho.

Não se trata apenas de não querer envelhecer, mas de ocultar a si mesmo, de se negar, de se anular, de se distanciar dos seus traços e da sua natureza.

As consequências da distorção começam a atingir o nosso cotidiano mais imediato.

Uma mulher de 27 anos acabou detida na tarde de terça-feira (5), após dar uma facada em um cabeleireiro porque estava insatisfeita com o corte, em um salão na região da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo.

Ela não aceitou a sua franja e respondeu com violência contra o responsável pelo seu atendimento, realizado havia semanas. Não foi reclamar ou pedir reparação. Não foi protestar com escândalo ou barraco. Nada de gritos ou lamúrias. Dissimuladamente, carregou uma faca na bolsa e golpeou o hair stylist enquanto ele estava de costas, com outra cliente.

Por sorte, antes do pior, antes de consumar o ataque mortal, funcionários e seguranças contiveram a sua fúria e a imobilizaram.

Ela alegou que ficou parecida com o Cebolinha, personagem dos gibis de Mauricio de Sousa. Mostrou-se profundamente magoada com o “picote” da tesoura-navalha.

O que poderia nos provocar riso unicamente nos assusta. O episódio não tem graça alguma. Resta-nos a tristeza absurda e interrogativa de chegar a esse ponto de subtração do juízo crítico.

É uma situação desproporcional que indica o grau de adoecimento pela aparência, em que se extraviam os limites da cobrança e da sanidade, em que somos levados a corresponder a uma idealização estética inalcançável, em que as opiniões alheias e o julgamento social pesam mais do que as nossas próprias reflexões.

A jovem deveria ter ido ao Procon para garantir a devolução do seu dinheiro, jamais atentar contra a vida de alguém. Nem um erro médico justificaria tal reação.

O cabeleireiro não fez nenhuma intervenção para debochar dela ou prejudicá-la, simplesmente buscou agradar e exercer o seu ofício da melhor forma possível.

Quem nunca saiu de um corte se estranhando, e nem por isso apelou para a brutalidade? No máximo, trocou de profissional.

Agora imagine se todo mundo que está descontente com a sua sobrancelha, com as suas unhas, com o tamanho reduzido dos seus fios, com o seu penteado, partisse para a agressão física?