Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Neymar, enfim
Opinião

Chá revelação da Seleção

O hexa nunca nasce apenas da lógica; às vezes, depende de alguém que ainda quer contrariar o fim

Fabrício Carpinejar

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