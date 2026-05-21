Avalanche de carinho

Não sei se ela gosta mais do presente ou do papel-presente. Helena Lopes / Pexels

Quando fui preparar o almoço de domingo para a minha mãe e ocupei a sua cozinha, ao procurar sacos de lixo, abri o armário da despensa e me vi soterrado por papel-presente num inesperado deslizamento.

Sofri uma avalanche de cores e texturas. Demorei para organizar a montanha ingovernável de couché, kraft, seda e celofane, de todas as formas e tamanhos.

Ela deveria ser Papai Noel para utilizar tantas embalagens. Ou somar um milhão de amigos, como na canção de Roberto Carlos, para atribuir um destino ao material.

Dona Maria não joga nenhum papel especial fora. Alguns deles ostentam mais tempo de casa do que seus eletrodomésticos. Acumula décadas de aniversários e Natais atrás daquela porta.

Não sei se ela gosta mais do presente ou do papel-presente. Tampouco descubro se ficou feliz com o que dei. Porque ela sempre elogia o invólucro:

— Que bonito, vou guardar!

Ela interrompe a comemoração para retirar o durex sem rasgar a superfície. Sua unha vira um exímio bisturi. Realiza uma cirurgia delicada, um procedimento que somente ela domina, deixando de lado o que acabou de receber e alimentando o suspense de quem aguarda seu sorriso de agradecimento.

Não aceita que sua memória seja danificada. Ao salvar a estampa de possíveis cicatrizes, do desgaste da tinta, dobra o papel como se manuseasse uma carta de amor que ninguém mais pode ler, e o esconde em sua papelaria sentimental que quase me matou de susto.

É como se a celebração jamais terminasse. É como se o convidado jamais fosse embora da festa. É uma crença na reencarnação das datas. É um parcelamento das surpresas. É um estoque de esperança. É uma invenção de heranças, junto dos potes de sorvete e pratinhos de vasos.

Nunca a observei destruir um pacote de cima a baixo, movida pela ansiedade. Seria, para ela, o equivalente a um vandalismo. Sua curiosidade é gentil. Sua pressa é educada. Ela não se desfaz nem da placenta da alegria.

Percebo uma humildade de quem se compraz em ser lembrada (qualquer coisa serve), mas também identifico, sobretudo, um forte caráter de preocupação com o próximo, por dividir a existência com três irmãos e depois quatro filhos, por repartir o pouco que possui, por ter sido Defensora Pública e advogado pelos menos favorecidos, por sua teologia de não descartar nada (um dia alguém pode precisar), por seu dom de poeta de não desperdiçar o milagre da simplicidade, por vir de uma formação em que se plantava o que se comia e se sobrevivia da horta e do galinheiro.

A escassez se transformou em cuidado. Dona Maria é tão generosa que, mesmo quando ganha um presente, pensa imediatamente em aproveitar para presentear outra pessoa no futuro.