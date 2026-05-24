Antiguidades profanadas

Jamais temos consciência do valor secreto, pessoal e inestimável das velharias dos outros. Camila Hermes / Agencia RBS

Nunca fui um bom zelador de relíquias afetivas.

Quem não gravou por cima de uma fita VHS, apagando cenas de um casamento, de um aniversário ou de uma viagem? Quem não manchou ou rasgou roupa emprestada? Quem não deletou um texto inteiro de um colega ao fechar a aba sem salvar? Quem não arranhou o LP preferido de alguém, mexendo na agulha do toca-discos? Quem não se esqueceu de desligar o videogame do vizinho e queimou o cartucho? Quem não descartou a única foto que restava de um antepassado?

Os acidentes domésticos são inevitáveis.

Minha mãe é uma santa. Nossa história de arte e malandragens é sua fiadora.

Meus irmãos e eu, na infância, acompanhamos o pai num jantar com seu editor da Nova Fronteira, Paulo de Sena Madureira, na cobertura dele, no Rio de Janeiro. Estávamos entediados com aquela conversa literária e com o almoço servido ao estilo americano, cada um colocando o prato nos joelhos. Tratava-se de um ambiente chique, com muitos convidados, inclusive com a presença de Carlos Drummond de Andrade. Carregávamos uma bolinha de tênis. Passamos a quicá-la primeiramente com discrição nos corredores, até que um de nós (não vou denunciar o culpado, por um pacto de sangue) arriscou um tiro mais longe e acertou um vaso da dinastia Ching, uma das peças mais endeusadas no mundo das antiguidades, que deveria custar alguns milhões. Ela balançou, balançou, e finalmente bateu sua borda no chão, espatifando-se por completo, sem esperança da cola Super Bonder. Talvez tenhamos prejudicado a carreira de Carlos Nejar.

Na mesma estadia memorável na capital fluminense, Rodrigo brincava comigo de toureiro no provador de uma loja. Ele levantava a cortina vermelha e eu corria agachado, tentando derrubá-lo com meus chifres imaginários. Enquanto a mãe provava um vestido, íamos nos divertindo com nosso “olé”. Só que ele içou todo o tecido, e mergulhei de cabeça no espelho, que caiu no chão em mil pedaços. Não nos machucamos, mas deixamos um prejuízo para o proprietário.

Eu lembro ainda que Rodrigo cultivava um ciúme curioso com o relógio cuco da sala. O passarinho saía de seu ninho, altivo e cantante em seu trampolim, sempre ao meio-dia e à meia-noite. A mãe se orgulhava da herança da casa de seus pais e vivia mostrando para as visitas. Um dia, ele, cismado, pegou uma escada para entender como o mecanismo funcionava, agarrou o cuco no ar e o arrancou de seu santuário sagrado, de seu tempo e templo. Entrou em pânico e pediu para que eu distraísse a mãe, porque iria consertar. Eu a chamei para a horta e desandei a interrogá-la sobre a diferença entre rúcula, alface, hortaliça e radiche. Rodrigo voltou com um sinal de ok.

Questionei-o:

— O que você fez?

Ele me respondeu:

— Na badalada da meia-noite, você verá.

Esperamos de pijama, pacientemente, o transcorrer das derradeiras horas. Assumi que ele tinha remendado o bichinho. Qual foi a minha surpresa, para estrépitas gargalhadas, quando testemunhei surgir, no lugar do passarinho, um Playmobil bombeiro. Cuco, cuco, cuco…

Por último, lustrando as moedas do Rodrigo para que ele aceitasse me levar à sorveteria, nos pequenos serviços cobrados pelo mais velho, notei que havia uma furada, descascada, enferrujada, feia. Joguei fora sem pensar duas vezes. Eu me tranquei no banheiro quando reparei em seus olhos esbugalhados procurando a dita cuja. Minha intuição gritou pela sobrevivência. Mais tarde, fiquei sabendo que a moedinha correspondia à mais valiosa de sua coleção: portuguesa, da época do descobrimento do Brasil.