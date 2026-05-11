Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Talismãs barrados
Opinião

A arte de perder

Há objetos que ficam pelo caminho para que o corpo embarque e a memória continue

Fabrício Carpinejar

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