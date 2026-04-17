Imagens da época lembram uma impressionante chapelaria a céu aberto. Coleção Pedro Flores/Leo Guerreiro / Museu José Joaquim Felizardo/Fototeca Sioma Breitman

Mexendo nos antigos álbuns de fotografia, de uma Porto Alegre dos anos 50, de uma Rua da Praia mais próxima do Guaíba, percebo que todos os homens da família usavam chapéu: os avós e os tios. Nenhum deles saía de casa sem o acessório. Não correspondia a um luxo, mas a uma etiqueta. Só mostravam os seus penteados em ambientes fechados. Ou quando topavam com conhecidos, fazendo o gesto de o tirar rapidamente da testa para cumprimentar alguém.

Nos palanques de Ildo Meneghetti, do PSD, ou de Leonel Brizola, do PTB, os comícios mal apresentavam bandeiras. Resumiam-se a um mar de chapéus, um oceano de cabeças de feltro.

Não lembravam uma mobilização popular, e sim uma impressionante chapelaria a céu aberto, com a predominância do modelo Fedora – de aba média, copa com vinco central, geralmente cinza, marrom ou preta —, o preferido de funcionários públicos, advogados, comerciantes e professores, que completavam o sobretudo ou o terno em dias de frio.

Os mais extravagantes adotavam o Trilby, de aba mais curta e levemente inclinada.

Meu pai se diferenciava da turba pela boina – despojada e intelectual, habitante do café e da livraria –, parecendo-se com o poeta chileno Pablo Neruda. A influência, no entanto, não procedia dos campos hermanos, ou da Cuba de Che Guevara, mas de bem mais longe, dos camponeses do País Basco ou dos artistas da França (Rodin).

Ele nunca largou a boina, continua sendo seu item favorito. Ainda mais depois que imitou seu filho aqui e ficou calvo.

Também da mesma civilização extinta, existiam as abotoaduras. O punho da camisa já teve cerimônia. O punho da camisa já teve gravatas de ouro ou prata.

Representavam um tesouro da virilidade, e eram guardadas em caixas aveludadas como joias. Serviam para unir os punhos das camisas sociais que não possuíam botão costurado. A camisa vinha com dois furos no punho, e você colocava a peça atravessando os dois lados.

Sinalizavam a passagem para a vida adulta. Um batismo da emancipação.

Muitos ganhavam o primeiro par de abotoaduras aos 18 anos. Ou elas viravam opções de presentes de formatura ou casamento, junto do relógio (de corda) e da caneta tinteiro (que ensinava a escrever devagar).

Selavam uma parceria inseparável com o smoking. Você não entrava sem elas nos bailes dos clubes.

Prevalecia um rigor nos detalhes. Assim como se engraxavam os sapatos, as abotoaduras recebiam lustro. Ou passava-se uma flanela, ou recorria-se a um produto de polimento quando oxidavam.

Em último caso, pegava-se o lenço obrigatório no bolso de fora do casaco, lançando mão daquela esfregada de Aladdin.