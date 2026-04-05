Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Dois mundos paralelos
Análise

Um avião tapou o sol de Capão da Canoa

Já somamos 34 vítimas de tragédias aéreas no Rio Grande do Sul na última década

Fabrício Carpinejar

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