Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Loteca
Opinião

Quase fui uma criança milionária

O quase acerto de infância serve de ponto de partida para revisitar o auge, o escândalo e o ocaso da antiga loteria do futebol

Fabrício Carpinejar

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS