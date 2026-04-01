Passando na minha frente

Passageiro apressado fura fila no aeroporto e acaba sorteado para vistoria, perdendo mais tempo na segurança. Marcelo Camargo / Agência Brasil

A pressa não muda o destino. Pode até até confirmá-lo.

Eu seguia a fila para o detector de metais do aeroporto de Guarulhos, colocando as minhas malas vagarosamente, com cuidado, na esteira. Lembrei-me, inclusive, de tirar o cinto.

De repente, um senhor acelerado e afoito, por detrás, cutucou-me o ombro:

— Posso passar na sua frente? Eu me vejo terrivelmente atrasado para o voo.

Senti a sua respiração entrecortada, com o fôlego comprometido para falar. Nem questionei: abri passagem. Já estive na situação dele. Dependendo do número do portão, você não embarca mais.

Agradeceu e sorriu.

Não é que ele foi escolhido para a vistoria aleatória?

Economizou dois minutos comigo e sacrificou dez no controle de segurança.

Se ele me permitisse ir primeiro, como estava programado, na ordem natural dos acontecimentos, seria eu o sorteado. Tomou o meu lugar, para o seu azar.

O sujeito tentou se adiantar na clarividência e acabou bloqueado por aquilo que chamamos de acaso.

Buscou em vão alegar que estava em cima do laço, mas com a vigilância não há conversa, não há exceção.

Não sei se ele conseguiu chegar para o voo. O que eu sei é que ele, subitamente, ficou calmo: levantou os braços, posicionou os pés nas pegadas desenhadas no tapete, admitiu que o sensor passeasse pelas suas roupas e pela bagagem. Não demonstrou mais nenhuma resistência. Desistiu de retrucar. Desistiu de lutar contra o tempo.

Quando um homem foge do seu destino, ainda é parte do destino. Quando um homem engana o seu destino, ainda é plano do destino.

Os atalhos costumam ser mais longos do que o caminho tradicional, com mais obstáculos pela estrada. Abreviar é demorar.

Sofremos procurando exercitar a onipotência, com a ilusão de que dominamos os fatos, e determinamos a previsão exata dos compromissos. Insistimos em mandar na duração de uma reunião, de uma festa, de um encontro. Não acolhemos o imponderável.

Juramos que o trânsito será igual ao dia anterior, o fluxo será igual ao dia anterior, e que nós estaremos com a mesma disposição do dia anterior. Não tabelamos com as casualidades. Não improvisamos. Não aceitamos que era para ser assim.

Gosto de uma parábola oriental. Um andarilho localiza o Livro do Destino na frincha de uma caverna. Descobre que estão registradas as vidas de todas as pessoas do universo. E mais: é possível alterá-las. Começa a folhear o livro com descomunal euforia. Em vez de se dedicar a si, detém-se nas páginas dos outros. Julga, compara, inveja. Decide dar lições de moral, corrigir as condutas, propor armadilhas. Diminui alegrias. Acrescenta desgraças. Acredita que a justiça é vingança. Quando finalmente caça a própria seção, já é tarde. Gastou a sua chance bisbilhotando a existência alheia. O livro desaparece.