Seus rostos ficavam iluminados, minuto a minuto, pela luz da tábua abrindo e fechando. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Na faculdade, a maior fila no intervalo não era do banheiro ou da lanchonete, mas do xerox.

Saíamos da aula direto para lá, cumprindo uma pilha de leituras recomendadas pelo professor. Cada disciplina resultava num acervo infinito de teóricos e pensadores.

Não havia como comprar toda a bibliografia nas livrarias. Numa época sem celular, sem o uso popular de impressoras, restava a opção de xerocar os livros mais urgentes.

Com o dinheiro contado, privilegiávamos a gambiarra das cópias de capítulos. Vigorava uma engenharia da pressa: “da página 23 à 47”, “só a introdução”, “posfácio”. Dobrávamos o canto para não perder a ordem, escrevíamos o nome na primeira folha para evitar extravios ou troca de cliente na montanha de solicitações.

Os tios do xerox assemelhavam-se a robôs, rápidos em folhear e virar a papelada na fotocopiadora, reuni-la de trás para diante, organizá-la conforme a numeração ou o roteiro de decupagem. Agiam como malabaristas da nossa ansiedade, grampeando centenas de folhas automaticamente.

Suas mãos exerciam a atração de ímãs: chamavam para si clipes, espátulas de cartas, grampos, moedas.

No trabalho manual enlouquecido e ininterrupto, a máquina não dispunha de tempo para respirar. Quando engasgava ou cuspia duas páginas juntas, os operadores já percebiam o erro pelo barulho. O ouvido avisava antes dos olhos.

Repetiam o processo com paciência, como se fosse fácil corrigir o destino.

Seus rostos ficavam iluminados, minuto a minuto, pela luz da tábua abrindo e fechando. Lembravam quadros de Rembrandt, as feições claras no fundo escuro.

A sala apertada tinha cheiro de toner quente e de papel novo aquecido nas gavetas. O ventilador de teto se arrastava como o século XX, girava lentamente para não misturar os montinhos na mesa.

Com frequência, alguém pedia para passar na frente dizendo “é só uma folhinha” – e nunca era só uma.

Também existiam aqueles que conferiam tudo ali mesmo, folha por folha, como quem se detém no troco, com medo de faltar uma ideia no meio.

Às vezes, dependendo do volume da demanda, deixávamos a encomenda para a semana seguinte.

Em grande parte do calendário, queríamos o conteúdo para ontem e esperávamos encostados no balcão a duplicação da biblioteca, o parto dos gêmeos dos manuscritos.

Para as preciosidades, os técnicos até incluíam letras douradas na capa preta. Convertiam o nosso atropelo em tesouro. Singularizavam as cópias para sempre.

Em minhas estantes, conservo várias encadernações, com reproduções de títulos raros, esgotados e fora de circulação.

Algumas páginas estão tortas, outras manchadas, e é possível reparar que a tinta falhou em certos trechos. Ainda assim – ou por isso – parecem mais pessoais do que qualquer edição original.