Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Tempos escolares
Opinião

Os dentinhos da espiral comiam as notas

Não suportava devolver as provas com as serrilhas; acreditava que aqueles furinhos me tirariam nota

Fabrício Carpinejar

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