Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Quarto no quintal
Opinião

O refugo

Antes dos 15 anos, Rodrigo fez da improvisação uma suíte e provou que liberdade também se ergue com pá, tijolo e teimosia

Fabrício Carpinejar

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