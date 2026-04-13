O drama de uma só pergunta

"The Drama" (2026). Diamond Films / Divulgação

O filme estadunidense O Drama (2026), em cartaz nos cinemas, estrelado por Zendaya e Robert Pattinson, dirigido pelo norueguês Kristoffer Borgli, traz uma questão perturbadora.

Um casal de noivos vive a expectativa do altar, e um deles pergunta ao outro, numa roda descontraída entre amigos, regada a muito vinho: “o que você fez de pior na vida?”.

O peixe que vem da isca pode ser pesado demais para o barco e arrebentar a alegria da ingenuidade.

Nem sempre conhecemos quem está ao nosso lado. Porque a intimidade costuma se basear no presente, nos contextos atuais, nos arranjos circunstanciais do encontro. Sequer controlamos se a nossa cara-metade foi vítima ou algoz de relações tóxicas.

Não existe Serasa ou SPC para antecedentes psicológicos, permanecem restritos às transações financeiras.

Mas e se a pessoa empreendeu algo terrível no passado? Se a confissão é capaz de mudar o jeito de enxergá-la? Se revela uma enorme maldade a alguém? Se fere os seus princípios mais invioláveis? Qual será a sua postura: continuará o relacionamento? Entenderá que o tempo perdoa tudo quando prevalece a sincera remissão? Que uma fase ruim não deve servir de régua para avaliar o conjunto de uma personalidade?

Ou não conseguirá mais confiar como antes, com a suspeita de que o seu afeto seguirá escondendo alguma verdade cruel da época em que não estavam juntos?

Sofrerá com a paranoia de que a versão contada, por mais impactante que seja, é ainda editada e disfarça uma podridão inominável?

Resistirá ao pântano no quintal do conto de fadas?

Certamente todos possuímos facetas obscuras, traumas, erros, confusões, crises, falhas de nosso período de formação, mas o que é aceitável ou não, o que é desculpável ou não?

O que distingue rebeldia na adolescência de desvio de caráter?

O que integra o aprendizado da existência para a lapidação ética e o que indica um adoecimento ou um distúrbio?

Não é o caso de pecados veniais, como humilhar um amor obcecado ou criar constrangimentos em público, tampouco atitudes como ofender o próximo ou perder a razão por um breve momento.

Trata-se de episódios de extrema violência, que suspendem qualquer ideia de normalidade e de equilíbrio.

Como você se portaria se o seu par tivesse ostentado uma idolatria nazista na juventude? Ou maltratado animais? Ou perseguido pessoas com deficiência? Ou guardasse histórico de roubo ou corrupção? Admitiria a conversão?

Essa provocação se refere menos ao seu confidente e mais aos seus limites. Até onde aguentaria?

Você teria coragem de consultar quem você ama a respeito do que fez de pior na vida, e suportar as palavras de volta? Ou prefere nunca saber?

É um dilema moral que cala os mais experientes veteranos da paixão.