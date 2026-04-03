O amor costuma ser óbvio, mas quem recebe quase nunca percebe

Leitora tenta entender o que significa receber, com frequência, docinhos acompanhados de bilhetes no trabalho e na igreja. Diante do gesto delicado e repetido, ela busca saber se há ali apenas gentileza ou algo mais profundo.

Entre a dificuldade de reconhecer o afeto e o espanto diante de uma atenção rara, ela escreveu ao Carpinejar.

Confira a opinião do colunista no episódio desta semana do Desafio Sentimental.

Leia a opinião do colunista:

No Desafio Sentimental GZH desta semana, nem sempre podemos ter consultórios fofos, e é o caso. Uma leitora pergunta o que significa quando alguém vive deixando docinho com bilhete para você no trabalho ou na igreja.

Doçuras. Significa que a pessoa gosta de você. E, como a gente não enxerga o óbvio, a gente não costuma enxergar quando alguém está amando você. Porque você não acredita mais que alguém possa ser gentil, sincero, preocupado, atento e carinhoso.

Você está tão acostumado a se defender, a ser reativo, que esquece do milagre do amor, que é essa exceção: alguém, pontualmente, deixando um bilhetinho para você.

Alguém parando a sua vida, as suas atribulações, a sua correria para escrever algo e para dar um docinho, um chocolate, para que você se sinta melhor, se sinta admirada, se sinta festejada.

E não importa a reação, não importa se você vai gostar ou não do mesmo jeito. Ele edifica a sua existência, ele enaltece a sua presença. Pode vir a ser um romance? Pode. Mas isso não é o essencial.

O essencial é o quanto alguém enxerga você. O quanto você também já se sentiu, já se viu influenciada pelo ato e veio me escrever perguntando o que significa isso. E eu respondo: evidente, é amor.

E você ainda pode permanecer incrédula: como assim, é amor? Mas pense comigo: quem faz isso hoje? Se não movido por uma emoção imponderável, que arrasta você a fazer coisas boas, a pensar o bom para alguém.

É o amor. Ou você recebe bilhetinho com docinho de todos a todo momento? Não. Quando é uma exceção, quando rompe a rotina, o gesso, quando existe o protagonismo desse molde, dessa monta, é que é amor.

O amor sempre vai chamar a atenção, menos de quem está sendo amado. Quem está sendo amado não enxerga aquilo que está à frente, achando sempre que está exagerando.

Mas, se fosse com um amigo seu, você diria o mesmo que eu. Porque isso é amor.