Carpinejar

Carpinejar

Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Desafio Sentimental
Opinião

O amor costuma ser óbvio, mas quem recebe quase nunca percebe

Incrédula diante de bilhetes e docinhos, leitora procura nomear um afeto que talvez esteja mais evidente do que imagina

Fabrício Carpinejar

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