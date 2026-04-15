Ninguém vai para a guerra com escova de dentes

Figura onipresente no Sala de Redação e nos comentários das jornadas esportivas, venceu um paradoxo. Raul Krebs / Agencia RBS

Adroaldo Guerra Filho completou setenta anos de vida e cinquenta de carreira. Poderia se aposentar, poderia esticar as pernas na poltrona, só que existe algo em seu DNA, algum parafuso a mais, que o torna permanentemente relevante. Não permitem que ele saia de cena. Proíbem-no de pedir as contas.

Para ter noção de sua mutação carismática, de sua adaptação à tecnologia, eu não conheço um comentarista esportivo que circule tanto como GIF no WhatsApp. O guri tá bombando. Suas figurinhas rindo aparecem nos grupos de futebol para começar um assunto ou terminá-lo. Virou coringa dos memes.

— Enquanto a maioria olha o mundo com suas ideias, eu olho com os olhos. Essa é a minha diferença.

Figura onipresente no Sala de Redação e nos comentários das jornadas esportivas, venceu um paradoxo. Mesmo sendo um colorado assumido, é respeitado pelas gremistas e até admirado. Conseguiu essa façanha unânime num estado sitiado pela rivalidade.

Jamais recebeu um processo. Nunca precisou se justificar num banco de réus, uma proeza diante da longevidade pública.

Todos querem ouvir sua opinião.

— O segredo é falar a verdade, doa a quem doer. Não sou de encolher os ombros ou permanecer em cima do muro.

Sua artilharia não favorece um lado. Não poupa nem a si próprio.

Aquele de quem sente mais saudade é o tricolor fanático Paulo Sant’Ana, que agia como seu protetor. Guerra o reverencia:

— Um verdadeiro gênio. Não tinha nada de idiota. Matava uma discussão com uma sentença filosófica.

Seu colega de microfone gostava de explicar aos ouvintes:

— No Sala de Redação, as brigas sempre foram verdadeiras. As reconciliações é que são falsas.

Também frasista impagável, Guerrinha herdou esse pendor para o aforismo divertido.

São célebres suas frases: “Não se pode ir à guerra com escova de dentes” ou “Restaurante com ventilador no teto não serve farofa”.

A Feira do Livro de Porto Alegre deste ano promete a sua primeira antologia, com 250 bordões. Preparem a fila para uma das sessões de autógrafos mais concorridas da história da Praça da Alfândega.

Filho do comunicador Adroaldo Guerra – famoso locutor, dono de um vozeirão de radionovela –, ele prolongou a dinastia Guerra na imprensa: sua filha e seu neto são jornalistas. Michelle trabalha na chefia de reportagem da RBS, e João Vitor é produtor na Rádio Gaúcha.

— Meu pai nunca imaginou que eu seria radialista. Mas acho que ele sentiria orgulho de mim. Como ele me ensinou, não tenho medo de apanhar.

Nem a artrite e a artrose tiram seu bom humor. Combate as dores violentas com injeção mensal. Por um período, experimentou o efeito sanfona dos corticoides, que o deixou extremamente inchado:

— Não desejo isso nem para o meu inimigo. Se eu tivesse algum.

A fortuna que alcançaria foi gasta com turfe. Porém o que ele perdeu nas corridas veio de volta em ciência do comportamento.

— Quem entende um cavalo, que não fala, interpreta qualquer pessoa. Pela postura, sei se ele está com dor, ou com fome, ou cansado, ou desanimado.

Dificilmente Guerrinha fará declarações literais de amor. Esconde-se nas brincadeiras. Sobre seu casamento de 48 anos com Kátia, costuma dizer:

— Não sei o que deu errado.

Talvez, por uma distração, um descuido, ele me confidenciou:

— Não canso de amá-la.