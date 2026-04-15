Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

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Opinião

Ninguém vai para a guerra com escova de dentes

Com bordões, humor e franqueza, comentarista atravessa gerações e mantém lugar cativo no imaginário do futebol gaúcho

Fabrício Carpinejar

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