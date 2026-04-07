Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Afeto cauteloso
Opinião

Não seja amigo de todo mundo

A confiança nas relações deve ser construída gradualmente, evitando confundir contatos superficiais com amizades verdadeiras e duradouras

Fabrício Carpinejar

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