Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Queria me esconder
Opinião

Minha maior gafe no supermercado

Uma compra simples, feita ainda no piloto automático, terminou em silêncio, rubor e vontade de sumir

Fabrício Carpinejar

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