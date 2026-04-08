Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Formação de leitores
Opinião

MEC Livros

Com 225 mil inscritos e 100 mil livros emprestados em apenas uma semana, a plataforma mostra que facilitar o acesso é o melhor caminho para formar leitores

Fabrício Carpinejar

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