Marque na agenda

Reserve um espaço na agenda para a família. a_korn / adobe.stock.com

Por que desperdiçamos a confiança de nossas pessoas prediletas?

Os grandes erros de nossos relacionamentos se resumem a marcar na agenda todos os compromissos profissionais, e não os familiares.

Agenda parece sinônimo de trabalho, não é aplicada à intimidade.

Abrimos exceção para exames médicos, mas não passamos disso.

É como se eventos na privacidade pudessem ser sempre cancelados ou transferidos. Se surge qualquer solicitação da carreira, damos prioridade sem dor nem culpa. Julgamos que a data encontra-se vaga.

O cotidiano muda de envergadura quando você honra o combinado com os seus afetos. Está lá no papel ou no seu celular para não mais duvidar, ou fingir que não sabia.

Está lá como um acerto inexorável.

Na hora em que você consultar o seu planejamento semanal, será advertido.

Reserve um espaço na agenda para a família. Salvará o casamento, a paternidade, a maternidade – e resgatará a sua individualidade na rotina massacrante e automática, sem brechas para enlevos e arrebatamentos.

Não dependerá mais dos feriados e dos finais de semana para selar as pazes e provar que aguenta permanecer off-line.

Não faça pouco caso do que acontece em casa. Não faça ninguém de bobo. Tenha em mente. Assinale. Assuma o que você prometeu. Não se distancie emocionalmente do que você já confirmou antes. Carregue dentro do lar a mesma seriedade que demonstra no emprego, a mesma pontualidade e rigor com os prazos.

Que o seu verbo produza ação.

Talvez seja um torneio do filho na escola ou a avaliação periódica com os professores. Ou um jantar romântico. Ou um cinema. Ou a celebração de um parente ou amigo próximo. É tão importante quanto uma reunião com o seu chefe. Não trate como um assunto secundário, condicionado pelas demandas.

Oficialize no calendário físico ou digital o que é imprescindível. Se você não formalizar, descobrirá o equívoco na véspera, quando não conseguir mais contornar, em cima de um negócio inadiável, de uma apresentação urgente ou de uma viagem. Ocorrerá a sobreposição de deveres, num mundo paralelo de tensão e mentiras.

Não há quem não se confunda com o excesso de tarefas, com o dia acanhado para o tamanho das nossas responsabilidades.

Não se valha da sua evocação espontânea. Mantenha o hábito de registrar, de contribuir com a existência de tudo o que se desenrola também no seu coração, para que depois não fique sendo cobrado nem sofra com a fama de não sustentar a palavra.

Eu não acredito mais na minha memória.

Realizo terapia por entender que sou vítima dos meus atos falhos. É possível que eu não anote como forma inconsciente de expressar a minha indisposição a certos convites. Arrumo desculpas por falta de vontade.

Pense em como dói para um filho a cadeira vazia do pai e da mãe, em como o seu amor se sente humilhado e diminuído ao se lembrar sozinho do aniversário de casamento. Perceba que a sua ausência é insubstituível. O tempo que não foi vivido é irrecuperável. Acabará se arrependendo de não ter estado presente na própria vida.