Instituição ameaçada

Jogo de sábado (11) terminou em 0 a 0. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Gre-Nal é uma instituição nacional. Chega a ser considerado o maior clássico da América Latina, duelando em taquicardia e fanatismo com os argentinos Boca e River.

Em qualquer região do país, interrompe-se tudo para assistir. Para ver o que vai acontecer. Certamente haverá expulsão. Certamente haverá ânimos quentes. Teve partida com 20 atletas postos para a rua no clássico de estreia do Beira-Rio, em 1969. Recentemente, em 2020, na Libertadores, durante a fase de grupos, oito jogadores receberam cartão vermelho (quatro do Grêmio, quatro do Inter).

Não interessa quem está mal no momento: não existe favorito. É uma gangorra emocional. Pode recuperar ou destruir um vestiário. Vale como uma decisão de campeonato à parte. Já causou a demissão de técnicos, já garantiu sobrevida a eles. Já consagrou atacantes, já amaldiçoou zagueiros e goleiros.

O Gre-Nal não é do Inter, nem do Grêmio, mas uma marca autônoma, amálgama dos clubes em confronto. Talvez seja mais das torcidas apaixonadas, que jamais cansam de lotar as arquibancadas e bradar sua tradição, do que dos próprios times.

É tão importante que carrega a contagem das edições anteriores. Isso não se repete em outros embates nacionais.

Sua expressividade fez com que Porto Alegre, que nem figura entre as dez capitais mais populosas do país, apresentasse duas potências do futebol mundial. Somando os títulos da dupla, são dois Mundiais, cinco Libertadores, cinco Brasileiros, seis Copas do Brasil e uma Copa Sul-Americana. Raríssimas metrópoles, ao redor do globo, ostentam essa monstruosa galeria de conquistas. Ambos possuem estádios de Copa. Ambos mobilizam multidões fora do Estado.

Pela primeira vez, a credibilidade do Gre-Nal está ameaçada como espetáculo de habilidade, garra, superação, reviravolta, com heróis e vilões em sua esgrima de chuteiras.

Nem parecia Brasileirão, mas várzea.

O clássico 452, realizado na noite de sábado (11), no Beira-Rio, pela 11ª rodada, tornou-se a mais horrível disputa entre as duas equipes. Bisonha. Precária. De extrema ruindade técnica. Presenciamos uma coreografia de chutões e balões intermináveis. A bola não conversava com a grama. O excesso de faltas — 38 — tampouco ajudou o andamento do jogo.

Nenhum dos dois merecia ganhar. Nenhum dos dois merecia perder. Mesmo com o Inter ofensivo. Mesmo com o Grêmio cauteloso. Mesmo com posturas táticas explícitas.

Os vizinhos na segunda página da tabela — com 13 pontos —, na luta contra o descenso, não queriam estar ali. Tratou-se de um WO espiritual, com parcas chances de gol. Não gerou sequer um lance plástico, uma jogada inspirada, uma triangulação de almanaque.

Será recordado como o Gre-Nal mais insosso da história, o mais sangue de barata, o mais inútil.

E não estou exagerando.

O narrador Pedro Ernesto Denardin, mais experiente do que eu, declarou:

— Vejo Gre-Nais desde 1950. Lá se vão mais de 70 anos. Não lembro de ter visto um clássico com tão pouca qualidade.

O que me preocupa é o futuro do Gre-Nal. Não dá para viver de passado.

O que me deixa perplexo é o estágio mais baixo de nossa condição, o fundo do poço que o futebol gaúcho atingiu simultaneamente com suas duas grandes agremiações, atoladas em dívidas de R$ 1 bilhão.