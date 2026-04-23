Coleção de perfumes

A memória olfativa é extremamente duradoura e profunda, com enorme intensidade e permanência. Elly Johnson / Unplash

Há os que guardam nomes com facilidade, outros registram fisionomias, e ainda existe um contingente que é bom no faro.

Dificilmente alguém concilia a trinca de virtudes.

Ou você fixa as palavras, ou os rostos, ou os odores.

O primeiro grupo utiliza a capacidade de evocação para informações auditivas.

O segundo privilegia a Área Fusiforme Facial (FFA), situada no lobo temporal. Processa padrões visuais rapidamente para identificar quem já viu antes.

O terceiro possui um forte vínculo entre o olfato e o sistema límbico, a parte afetiva do cérebro. Diferentemente das imagens e sons, os cheiros vão direto à amígdala e ao hipocampo. A memória olfativa é extremamente duradoura e profunda, com enorme intensidade e permanência.

Minha esposa é imbatível no cheiro. O que me leva a concluir que ela exercita a saudade mais do que eu, que sou do time da linguagem.

Talvez isso explique a sua coleção de fragrâncias no banheiro. Vive testando se eu acerto, experimentando aromas.

Seu dom não somente se revela quando há algo queimando em casa ou um alimento vencido na geladeira, mas também em situações de reconhecimento imediato de ambientes. É um túnel do tempo. Beatriz viaja por suas idades em questão de segundos.

O cheiro de tinta recorda o seu pai pintando: o ateliê com as telas secando.

O cheiro de lavanda traz a sua mãe de volta.

Ela me diz que eu cheiro a livro novo. Deve sentir a minha falta dentro de livrarias e tabacarias.

Beatriz respira e lembra. Seu jeito introspectivo me inspirou a buscar os perfumes clássicos da nossa formação, aqueles que sempre nos fazem retornar a um lugar e a uma época decisiva:

• Cheiro de mimeógrafo: Álcool, folha úmida entregue na sala, expectativa, prova, ansiedade, não olhar para os lados.

• Cheiro de lancheira: Fruta amassada, biscoito, suco, leite, achocolatado, cuidado materno.

• Cheiro de guarda-roupa fechado: Naftalina, madeira, lã, inverno, avós.

• Cheiro de cabeça de bebê: Adocicado, quentinho, vontade de repousar ali, colo, futuro, apego.

• Cheiro de garagem: Gasolina, borracha, diesel, território do silêncio.

• Cheiro de terra molhada: Barro vivo, raiz exposta, roça, quintal, infância.

• Cheiro de cloro: Piscina, verão, gritaria, boias, pele enrugada.

• Cheiro de protetor solar: Praia, viagens, família reunida, férias.

• Cheiro de igreja: Incenso, genuflexório, velas, confessionário.

• Cheiro de hospital: Corredores assépticos, luz branca, avental, touca, medo de morrer.

• Cheiro de sapato na caixa: Couro, cadarços enrolados, estreia, encontros.

• Cheiro de carro saindo da concessionária: Plástico, promessa que vale por doze meses.

• Cheiro de papel velho: Biblioteca de escola, estudar para exames, solidão.

• Cheiro de cachorro molhado: Umidade, tecido encardido.

• Cheiro de lenha: Serra, aconchego, lareira, fogão antigo, pinhão, nostalgia.

• Cheiro de salão de beleza: Spray, química, conversa alta, esmaltes.

• Cheiro de mala aberta: Roupa misturada, zíper, passeios, sensação de carregar mais do que o necessário.

• Cheiro de enxoval lavado: Friozinho delicioso, conforto, fricção das mãos.

• Cheiro de cédula de dinheiro novinha: Notas grudadas e esticadas, salário, sonho de prosperidade.

• Cheiro de cera: Casa com piso de tábuas, interior, escorregar de meia.

• Cheiro de óleo de peroba: Mesas brilhando, toalhas de crochê.

• Cheiro de água sanitária: Calçadas varridas, baldes, água escorrendo, espuma, gente passando na ponta dos pés.

• Cheiro de talco: Banho, pijama, hora de dormir.

• Cheiro de carvão: Churrasco, domingo, salada de maionese, cantoria, piadas.

• Cheiro de café: Despertar, raiar do sol, chaleira fervendo, soro da felicidade.