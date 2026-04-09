Café batizado

Servir cafezinho ou oferecer água costuma ser um gesto educado e obrigatório quando se recebe uma visita.
Mas o mundo anda tão doente que hoje é necessário até desconfiar de tão inofensiva cortesia.
A Delegacia de Proteção ao Idoso cumpriu seis mandados de prisão na quarta-feira (8), por meio da Operação Fantoccio (“marionete”, em italiano), para desarticular um grupo acusado de estelionato e associação criminosa.
O modus operandi dos golpistas era batizar o café. Utilizavam substâncias para dopar aposentados, comprometendo a sua capacidade de reação. Assim eles os tornavam presas fáceis para assinatura de documentos e liberação de créditos pelo reconhecimento facial. A dormência inibia questionamentos, e gerava uma fraqueza para acatar o inadmissível.
Em diálogos recuperados nos celulares apreendidos, os integrantes da equipe debochavam da confusão mental das vítimas.
Além do furto contra pessoas vulneráveis, abusavam do escárnio.
A rede pode ter lesado 400 pensionistas. Desse montante, 19 registraram ocorrência, somando um prejuízo que ultrapassa R$ 1 milhão.
Os desvios giravam entre R$ 5 mil e R$ 80 mil. Muitos se calaram sobre os empréstimos indevidos porque sofriam ameaças, coerção violenta e perseguição, a partir da invasão da privacidade e de ultimatos, com a informação de onde residiam e o nome de seus familiares, que também passavam a ficar em perigo.
Com a força-tarefa, esperam-se agora novas denúncias.
A falsa agência, no bairro Bom Fim, em Porto Alegre, com funcionários bem-vestidos e identificados com crachás, apresentava-se como correspondente de instituições financeiras autorizadas, nas quais os idosos já possuíam pendências.
Como cortina de fumaça, trazia a promessa de renegociar dívidas, com uma suposta economia e redução de juros, enquanto explorava os dados pessoais para efetuar transferências e limpar contas.
Recrutadas por WhatsApp, as vítimas chegavam ao local e realizavam o procedimento de biometria, sob a alegação de que se tratava de um pré-requisito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
A exigência de formalidades e o endereço físico em um lugar respeitável criavam uma sensação de compromisso e seriedade.
Uma vez ali, a droga disfarçada na xícara fazia o resto do serviço.
No meu entendimento, o sujeito que engana velhinhos representa a escória da sociedade. Exibe uma maldade sem limites, sem nenhum resquício de compaixão.
É tirar de quem pouco tem. É roubar de quem não consegue se defender. É envenenar a esperança daqueles que trabalharam a vida inteira.
Ainda que o dinheiro seja devolvido, perde-se para sempre a disposição de acreditar na oferta de qualquer anfitrião.
A gentileza virou emboscada. Seca-se o último bule da confiança.