Café batizado

O modus operandi dos golpistas era batizar o café. Polícia Civil / Divulgação

Servir cafezinho ou oferecer água costuma ser um gesto educado e obrigatório quando se recebe uma visita.

Mas o mundo anda tão doente que hoje é necessário até desconfiar de tão inofensiva cortesia.

A Delegacia de Proteção ao Idoso cumpriu seis mandados de prisão na quarta-feira (8), por meio da Operação Fantoccio (“marionete”, em italiano), para desarticular um grupo acusado de estelionato e associação criminosa.

O modus operandi dos golpistas era batizar o café. Utilizavam substâncias para dopar aposentados, comprometendo a sua capacidade de reação. Assim eles os tornavam presas fáceis para assinatura de documentos e liberação de créditos pelo reconhecimento facial. A dormência inibia questionamentos, e gerava uma fraqueza para acatar o inadmissível.

Em diálogos recuperados nos celulares apreendidos, os integrantes da equipe debochavam da confusão mental das vítimas.

Além do furto contra pessoas vulneráveis, abusavam do escárnio.

A rede pode ter lesado 400 pensionistas. Desse montante, 19 registraram ocorrência, somando um prejuízo que ultrapassa R$ 1 milhão.

Os desvios giravam entre R$ 5 mil e R$ 80 mil. Muitos se calaram sobre os empréstimos indevidos porque sofriam ameaças, coerção violenta e perseguição, a partir da invasão da privacidade e de ultimatos, com a informação de onde residiam e o nome de seus familiares, que também passavam a ficar em perigo.

Com a força-tarefa, esperam-se agora novas denúncias.

A falsa agência, no bairro Bom Fim, em Porto Alegre, com funcionários bem-vestidos e identificados com crachás, apresentava-se como correspondente de instituições financeiras autorizadas, nas quais os idosos já possuíam pendências.

Como cortina de fumaça, trazia a promessa de renegociar dívidas, com uma suposta economia e redução de juros, enquanto explorava os dados pessoais para efetuar transferências e limpar contas.

Recrutadas por WhatsApp, as vítimas chegavam ao local e realizavam o procedimento de biometria, sob a alegação de que se tratava de um pré-requisito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A exigência de formalidades e o endereço físico em um lugar respeitável criavam uma sensação de compromisso e seriedade.

Uma vez ali, a droga disfarçada na xícara fazia o resto do serviço.

No meu entendimento, o sujeito que engana velhinhos representa a escória da sociedade. Exibe uma maldade sem limites, sem nenhum resquício de compaixão.

É tirar de quem pouco tem. É roubar de quem não consegue se defender. É envenenar a esperança daqueles que trabalharam a vida inteira.

Ainda que o dinheiro seja devolvido, perde-se para sempre a disposição de acreditar na oferta de qualquer anfitrião.