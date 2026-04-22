Aula do oceano

Não há melhor professor do que o oceano. sutulastock / stock.adobe.com

Viajo o Brasil toda semana para palestras. E não consigo parar de me espantar.

Experimento a dádiva de conhecer as diferenças culturais e descobrir as particularidades das regiões e estados.

No interior de Alagoas, é comum a distribuição de peixes na Semana Santa. O peixe vira uma cesta básica para a população inteira. É concedido pela prefeitura, não comprado.

No lugar do arroz, feijão, óleo, açúcar e farinha, entrega-se o pescado.

Eu testemunhei a cena em Teotônio Vilela. A princípio, não compreendi a fila que ocupava um quarteirão. Parecia uma procissão de Nossa Senhora dos Navegantes.

Perguntei o que era. Um morador me explicou poeticamente:

— A fila do mar.

Lembrei-me da canção de Dorival Caymmi:

“O mar

Quando quebra na praia

É bonito

É bonito”.

Presenciei milhares de tilápias sendo oferecidas para as pessoas, acompanhadas de suco de uva. Perpetua-se uma tradição de 26 anos.

Os olhos mortos do cardume contrastavam com os olhos brilhando de idosos e crianças.

Não havia necessidade de apresentar nenhum documento. Bastava esperar a sua hora.

Num pavilhão, religiosidade e assistência social se mesclavam no fundo do gesto. Vários tonéis azuis eram esvaziados, com vinte a trinta toneladas do alimento.

É um modo de incentivar a comunidade a reproduzir a ceia cristã e também de valorizar os pescadores locais, que têm suas vendas garantidas no período.

As famílias prolongam o costume de se reunir para limpar o peixe, preparar moqueca, ou ensopado, ou simplesmente fritá-lo na grelha.

O contato com o marulhar é orgânico, visceral, como se fosse o pátio das casas, extensão dos ouvidos, não importando o quanto o endereço residencial se mostra distante da praia.

O barulho da rebentação, a maresia, o horizonte marinho impregnam o ambiente, qualquer que seja o ponto de observação.

É natural trabalhar com roupas de banho por baixo do uniforme para escapar para um mergulho de noite, com a cumplicidade da lua. Onde mais se faz isso? Onde mais essa liberdade sensorial de não depender do sol, de gostar diretamente da água salgada?

Não há melhor professor do que o oceano. Não entoa cantigas de ninar; não é para dormir, mas para acordar, despertando o seu foco.

Ele não deixa pegadas. Não existe passado, só o presente: uma onda passa e já vem outra, exigindo uma atenção absoluta para não se afogar. Não dá para se distrair com o futuro, não dá para se perder em ressentimentos antigos, não dá para se culpar por algo que aconteceu ou que não aconteceu.

O mar nos absolve das promessas e das falhas, dos ferrolhos mentais. É tão rápido que não permite que nos detenhamos no rancor ou no medo. Nosso olhar recai sobre o que é próximo, sobre o instante que se abre e se fecha. É uma vastidão que nos torna reais. Não nos adiamos, não nos antecipamos.

É assim que devemos cuidar de nossa vida: um problema de cada vez, uma tarefa de cada vez, um encontro de cada vez.