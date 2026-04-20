Alan Patrick não é ex-jogador

Não gostaria que o Inter fosse ingrato com ele, começando pela reserva para depois preparar a desculpa da dispensa. Renan Mattos / Agencia RBS

Quando o melhor jogador mergulha no ostracismo, podemos colocar o crédito no treinador.

O craque perdeu a confiança, a naturalidade de surpreender, a liderança moral que sempre desemboca em maestria tática.

É o caso de Alan Patrick, hoje um fantasma em comparação às temporadas anteriores, com dificuldade de acalmar a bola. Ele pensa demais, pois a cobrança recaiu quase exclusivamente sobre seus ombros.

É um regente sem orquestra. Um violino deslocado entre buzinas.

Está longe de representar um ex-jogador. Há muito a oferecer. Não gostaria que o Inter fosse ingrato com ele, começando pela reserva para depois preparar a desculpa da dispensa. Já fizemos o mesmo, equivocadamente, com o ídolo Andrés D’Alessandro, na véspera da queda em 2015.

Não compro a tese do etarismo, o preconceito com seus 34 anos. Não está em contagem regressiva para a aposentadoria – está sendo mal utilizado.

Deveria servir como termômetro do deus-dará, não como culpado e extintor de incêndio para a crise.

Quem chegou prematuramente ao fim de seu ciclo é Paulo Pezzolano. Seus cem dias foram um pesadelo no Beira-Rio: a pior marca da história como mandante de um Brasileiro, com 23,8% de aproveitamento – quatro derrotas, um empate, e uma vitória no sufoco sobre o lanterna Chapecoense.

A rejeição da torcida é evidente se considerarmos tudo o que o Inter exibiu até agora em Porto Alegre. Não sabe atacar quando toma a iniciativa. Só atua retrancado, numa atrofia da coragem, desesperado por uma chance.

Os êxitos na Vila Belmiro e na Neo Química se consagraram como exceções, em confrontos com equipes na zona do descenso. Não eram páreos duros como os que nos aguardam pela frente (Botafogo no Engenhão no próximo sábado, por exemplo).

O time que não ganha em casa – nem empata – apressa o próprio rebaixamento. No intervalo da Copa, já estaremos entre os quatro últimos.

É um projeto suicida, esperando uma conversão de gols que nunca será alcançada.

Aqueles que defendem Pezzolano, profissional íntegro e bem-intencionado – disso não há dúvida –, não têm esperança em qualquer mudança na comissão técnica. Não acreditam nele porque não acreditam em mais nada. Baixaram a bandeira e jogaram a toalha.

Ainda aposto na troca da casamata como um farol no caos. Para salvar o ano antes da eliminação precoce na Copa do Brasil e do esvaziamento do caixa. Para transformar o ambiente de um plantel limitado. Para reaprender a reinar, ao menos dentro do Gigante.

Que venha Dorival, que venha Tite, que venha Hernán Crespo, que venha Juan Pablo Vojvoda. Jamais existiram tantas opções no mercado.

Levanto a reivindicação por um motivo simples: quanto mais o Inter treina, mais se afunda. Não são apenas os lesionados que agravam as ausências.

O Mirassol apresentou compromisso pela Libertadores na terça-feira passada – e foi o Inter que se mostrou cansado, apático, modorrento, com um posicionamento inexplicável, apesar de toda uma semana livre.