Carpinejar

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Poeta, cronista e jornalista, autor de 48 livros entre crônicas, poesia, reportagem e infanto-juvenil, duas vezes prêmio Jabuti.

Mesada invertida
Opinião

A voz e o eco

A memória familiar resgata um costume moldado pelo êxodo rural, pela escassez e por uma noção coletiva de dever que hoje parece rara

Fabrício Carpinejar

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