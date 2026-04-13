A única forma de se livrar de um ex narcisista

Depois de quatro décadas vivendo um ciclo de "idas e vindas" com um parceiro narcisista, uma leitora se vê em um impasse emocional doloroso. Apesar de ter consciência de que a relação não é boa, ela admite o desejo de manter contato com o ex.

Em busca de uma explicação para essa espécie de dependência, ela escreveu ao Carpinejar. Confira a opinião do colunista no episódio desta semana do Desafio Sentimental.

Leia a opinião do colunista

No Desafio Sentimental GZH dessa semana, leitora ficou sob as mãos de um narcisista durante 40 anos. Indo e vindo, e se separaram. E ela ainda deseja que ele entre em contato, que a procure. Continua esperando o seu algoz, transformando o seu coração num cativeiro.

Por que isso acontece? O narcisismo é perigoso porque suspende o seu juízo. Você tem consciência de que aquela relação não vai dar em nada. Mas mesmo assim, você a deseja. Deseja o pior para a sua vida, porque o narcisismo destrói qualquer chance de reação. A autoestima, o amor próprio. Você fica sob o julgo de alguém como refém dos desejos e caprichos de alguém que utiliza você para se valorizar, para ser a estrela do espetáculo, para ser o protagonista.

É como se o narcisista desse a chance para você participar da vida tão iluminada dele. E por que o narcisista consegue isso, mesmo com todo o seu histórico de ruínas? porque é atraente, carismático, sedutor, usa as melhores palavras e também finge disponibilidade quando tem interesse, quando tem segundas intenções. Não é alguém apático, chato, monótono, pelo contrário. Sempre tem amigos, um círculo social agitado. Você se sente importante ao lado dele, mas se sente nada longe dele.

E mesmo com todo um passado de desprezo, de indiferença e de exclusão, ela reclama que o seu ex-narcisista não a procurou mesmo morando na mesma cidade. Apesar de morar na mesma cidade, ele não a quer mais. Ela deveria agradecer o livramento mas ela lamenta.

O único jeito de se afastar de um narcisista é bloqueando todos os contatos porque você pode ter uma recaída como ela, a nossa leitora, está tendo a ponto de aspirar por um novo desperdício do seu tempo o novo prejuízo da sua vida sentimental e reparem em algo importante é o narcisista que sempre procura ele quer ter o domínio da situação ele nunca aceita ser procurado e ele sempre tem que aparecer na hora que ele quiser do jeito que ele quiser porque assim ele exerce a sua manipulação, controlando a sua esperança, as suas expectativas. Mas ele quer ter sempre a influência decisiva. Ele quer ter o domínio do cenário. Nunca vai voltar para você a partir da sua insistência. É ele que quis de volta por um breve e doloroso período, até desaparecer novamente.